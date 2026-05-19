RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Doud vu Mango-Grënner bei BiergtourSpuenesch Police hëlt eelste Fils Jonathan Andic fest

AFP, iwwersat vun RTL
Annerhalleft Joer nom Doud vum Grënner vun der spuenescher Kleedermark Mango Isak Andic ass säin eelste Fils Jonathan elo als Verdächtege festgeholl ginn,
Update: 19.05.2026 12:59
De Jonathan Andic am Dezember 2024 beim Begriefnes vu sengem Papp Isak zu Barcelona.
De Jonathan Andic am Dezember 2024 beim Begriefnes vu sengem Papp Isak zu Barcelona.
© LORENA SOPENA/Anadolu via AFP

Den Entrepreneur Isak Andic war am Dezember 2024 mat senger Famill an de Montserrat-Bierger ronderëm déi katalanesch Metropol Barcelona op enger Wanderung, wéi hie méi wéi honnert Meter an d'Déift gefall an am Alter vun 71 Joer gestuerwen ass. D'Enquêteure waren uganks vun engem trageschen Accident ausgaangen, am Januar 2025 gouf de Fall vun engem Riichter klasséiert. Am Oktober zejoert si wéinst Widderspréch am Jonathan Andic sengen Aussoen d'Ermëttlungen allerdéngs nees lancéiert ginn. Wéi den Isak Andic gefall war, war nëmmen de 44 Joer ale Fils an der Géigend. Dësen huet bis ewell seng Onschold betount a vun engem Accident geschwat. En Dënschdeg de Moien dunn ass hie vun der spuenescher Police festgeholl ginn.

Den Isak Andic war 1953 als Fils vun enger jiddescher Famill am tierkeschen Istanbul op d'Welt komm. Mat 14 Joer ass hie mat senger Famill op Barcelona geplënnert, wou hien 1984 säin éischte Mango-Buttek opgemaach huet. D'Entreprise huet sech séier zu enger vun de gréisste Kleederchaînen an Europa entwéckelt. Mat engem Verméigen, dat vum "Forbes"-Magazin op ëmgerechent ronn 3,86 Milliarden Euro geschat gëtt, huet den Isak Andic zu engem vun de räichste Leit a Spuenien gehéiert. Säin eelste Fils Jonathan huet eng Rei Chefpositiounen an der Entreprise iwwerholl.

Am meeschte gelies
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Tour de France 2028
Grand Départ zu Reims, net zu Lëtzebuerg
Video
Audio
30
Am Süde vun der Tierkei
Véier Doudeger no Schéisserei, 17 Joer alen Täter op der Flucht
Weider News
Attack mat 6 Doudegen an der Tierkei
Flüchtegen Täter erschéisst sech selwer
Den demokratesche Politiker Tom Steyer protestéiert zesumme mat de Mataarbechter vum SoFi Stadium géint méiglech ICE-Asätz bei der Futtball WM.
Wéinst ICE
Mataarbechter am SoFi Stadium kéinte kuerz virun der WM streiken
Video
Konferenz Amnesty Lëtzebuerg a CPJPO
Hëlleft Lëtzebuerg Verstéiss géint Mënscherechter ze finanzéieren?
Audio
Déi nei Hëllefsflott fir d'Gazasträif ass en Donneschdeg de 14. Mee 2026 an der Tierkei gestart.
Nei Hëllefsflott fir d'Gazasträif
Israel fänkt op en Neits Booter of, nees Lëtzebuerger Residenten dobäi
Wollt Indemnitéite kréien
Elon Musk verléiert Prozess géint OpenAI
Vum Roaming zum Asaz fir de Quantecomputer
Viviane Reding kritt Uerde fir europäesch Meritten
Audio
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.