Mat US-amerikanescher ËnnerstëtzungNigerianesch Arméi huet 175 IS-Kämpfer ëmbruecht

RTL mat AFP
An Zesummenaarbecht mat US-amerikaneschem Militär geet déi nigerianesch Arméi géint d'Membere vun der Dschihadistemiliz vir, déi sech an hirem Land wëlle breet maachen.
Update: 19.05.2026 20:31
Nigeria geet zesumme mat den USA géint den IS vir
Eegenen Aussoen no huet déi nigerianesch Arméi, zesumme mam US-Militär, am Nordoste vun Nigeria bei Loftattacke ronn 175 Membere vun der Dschihadistemiliz Islamesche Staat ëmbruecht. Ënnert den Affer wier ee vun den héchsten IS-Commandeuren.

Déi gemeinsam Loftugrëffer hätte Kontrollpunkten, Waffendepoten, Logistikzenteren, militärescht Material a Finanz-Netzwierker zerstéiert, déi genotzt gi sinn, fir déi terroristesch Aktioune vun der Miliz oprecht z'erhalen, housch et weider an engem Communiqué vum nigerianesche Verdeedegungsministère.

Schonn an der Nuecht op e Samschdeg wier den Abu-Bilal al-Minuki déidlech getraff ginn. Dem US-President Donald Trump no wier hien "déi weltwäit Nummer 2" vum IS an "ee vun den aktiivsten Terroristen op der Welt" gewiescht. Den Islamist hätt Erfarung gehat an der Medien- a Finanz-Strategie, grad esou wéi an der Entwécklung a Produktioun vu Waffen, Sprengstoff an Dronen, sou d'US-Militär.

Nigeria kämpft zanter Joren am Norde vum Land géint dschihadistesch Rebellen, dorënner d'Miliz Boko Haram a regional Divisioune vum IS. Enger internationaler Datebank fir Konflikter no ass Westafrika entretemps dat Gebitt, an deem islamistesch Milizzen am meeschten unzetreffen an aktiv sinn.

