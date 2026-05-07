RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Brittesch Regierung vum PréifstandEn Donneschdeg si Walen an England, Wales a Schottland

AFP, iwwersat vun RTL
Milliounen Awunner a Schottland a Wales sinn en Donneschdeg fir d'Wal vum Regionalparlament, an an England fir d'Kommunalwalen opgeruff. Ausserdeem ginn an enger Rei englesche Stied d'Buergermeeschteren nei bestëmmt.
Update: 07.05.2026 06:43
Am Donnerstag sind Millionen Bürger in Schottland und Wales zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt.

Milliounen Awunner a Schottland a Wales sinn en Donneschdeg fir d'Wal vum Regionalparlament, an an England fir d'Kommunalwalen opgeruff.
© AFP

D'Walkabinne maachen ëm 7 Auer Lokalzäit op a maachen um 22 Auer zou. Éischt Resultater gi sech deemno eréischt an der Nuecht op e Freideg erwaart.

Den Ëmfroen no muss sech déi lénksgeriichte Labour-Partei ronderëm de Premier Keir Starmer dorop astellen, nawell ferm Plommen ze loossen. Dogéint kënnen déi Gréng an déi rietspopulistesch Partei Reform UK op méi Stëmmen hoffen. Virun allem op Wales gëtt gekuckt, wou Labour fir d'éischte Kéier d'Kontroll iwwer d'Regionalparlament verléiere kéint.

Sollt d'Labour-Partei ganz schlecht ofschneiden, kéinten d'Fuerderungen no engem Récktrëtt vum Keir Starmer méi haart ginn.

Am meeschte gelies
Luxembourg Air Rescue
No vill Duerchernee um Mëttwochmoien ass de Fliger elo ënnerwee Richtung Amsterdam
Video
Fotoen
Schüler goufen evakuéiert
Zwee Feieralarmen am Atert-Lycée, déi warscheinlech absichtlech ausgeléist goufen
Luc Frieden mat Preparatioun vun Tripartite zefridden
"An der Form ganz gutt a konstruktiv Gespréicher"
Video
Fotoen
10
Politesch Reaktiounen op d'Sonndesfro
"D'CSV krut wierklech eng op de Bak"
Video
26
Soll an 32 Fäll involvéiert gewiescht sinn
Persoun a Frankräich am Kader vu LuxTrust-Bedruchsaffär festgeholl
Weider News
Am Fall vun ukrainescher Provokatioun
Russland freet Membere vun auslänneschen Ambassaden, Kiew "zäitno" ze verloossen
Konflikt am Noen Osten
Israeelesch Attack op Kommandant vun der Hisbollah
Den Ted Turner zesumme mam Mimi Bean (lénks) an dem Laura Elizabeth Seydel (riets) beim TCM Classic Film Festival den 11. Abrëll 2019 zu Hollywood.
Am Alter vu 87 Joer
US-Mediemogul a Grënner vu CNN Ted Turner ass dout
Presuméierten Täter festgeholl
Brasilien: 13 Joer ale Schüler erschéisst zwee Mataarbechter vu Schoul
US-Präsident Donald Trump hat eine Aussetzung des US-Militäreinsatzes zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus bekanntgegeben. Die US-Armee hatte den Einsatz erst am Montag begonnen.
Annonce vum US-President Trump
US-Arméi stoppt Asaz an der Strooss vun Hormus
"Klenge Sträit"
Trump: Iran soll "verstänneg" sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.