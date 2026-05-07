D'Walkabinne maachen ëm 7 Auer Lokalzäit op a maachen um 22 Auer zou. Éischt Resultater gi sech deemno eréischt an der Nuecht op e Freideg erwaart.
Den Ëmfroen no muss sech déi lénksgeriichte Labour-Partei ronderëm de Premier Keir Starmer dorop astellen, nawell ferm Plommen ze loossen. Dogéint kënnen déi Gréng an déi rietspopulistesch Partei Reform UK op méi Stëmmen hoffen. Virun allem op Wales gëtt gekuckt, wou Labour fir d'éischte Kéier d'Kontroll iwwer d'Regionalparlament verléiere kéint.
Sollt d'Labour-Partei ganz schlecht ofschneiden, kéinten d'Fuerderungen no engem Récktrëtt vum Keir Starmer méi haart ginn.