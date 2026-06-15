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Ukräin-Hëllefen an Noen OstenEU-Ausseminister berode e Méindeg zu Lëtzebuerg

AFP
D'Ausseministeren an Ausseministerinne vun der EU kommen e Méindeg zu Lëtzebuerg zesummen, fir iwwer de Krich an der Ukrain ze beroden.
Update: 15.06.2026 06:55
Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland gehen.
Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein 21. Sanktionspaket gegen Russland gehen.
© AFP/Archiv

Vu kuerz virun 10 Auer u wäert et dobäi ënnert anerem ëm eng rezent Propos vun der EU-Kommissioun fir ee weidere Sanktiounspak géint Russland goen. Weider Theeme sinn och d'Lag am Noen Osten, den Iran-Krich an d'Relatiounen zu China.

D'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen hat d'lescht Woch ënner anerem proposéiert, datt fréier russesch Zaldoten net sollen an d'EU areesen dierfen. Mat Bléck op de Konflikt am Noen Osten dierften ausserdeem nees Sanktioune géint déi zwee rietsextrem israeelesch Ministere Bezalel Smotrich an Itamar Ben Gvir diskutéiert ginn.

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