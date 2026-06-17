RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Treffe vun den NATO-VerdeedegungsministerEuropa a Kanada musse méi leeschten, fir déi méi kleng Kontributioun vun den USA ze kompenséieren

RTL mat AFP
En Donneschdeg gesi sech d'Verdeedegungsminister vun den NATO-Staaten.
Update: 17.06.2026 19:24
© JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

D'USA wäerten an Zukunft manner Militär a manner Budget am Kader vun der NATO zur Verfügung stellen. Dat confirméiert den NATO-Generalsekretär Mark Rutte, deen och kritiséiert huet, datt ee sech an der Vergaangenheet ze vill op déi amerikanesch Supermuecht verlooss hätt.

En Donneschdeg wëll een zesumme mat den Verdeedegungsministere vun den NATO-Länner kucken, wéi d'Aarbecht tëscht de Länner opgedeelt kéint ginn an a wéi wäit déi europäesch Alliéiert genee wéi Kanada prett wieren, méi ze leeschten.

De Mark Rutte huet dobäi betount, datt dëst kee Probleem an och keen allgemenge Réckzuch vun den USA wier. Déi nuklear Ofschreckung géifen d'USA dann och weider assuréieren. De Rutte huet kloer gemaach, datt d'USA sech zu der NATO bekannt hunn.

Weidert Thema beim Treffe vun den NATO-Verdeedegungsministere ass dann och d'Situatioun an der Ukrain an d'Defense géint Russland.

Am meeschte gelies
Buergermeeschter schwätzt vu Brandstëftung
Feier a Primärschoul zu Jonglënster - Schüler kënne fréistens nächst Woch zréck
Fotoen
Caritas-Affär
"Et ass ganz vill Vertrauen zerstéiert ginn"
Norwegescht Kinnekshaus deelt mat
Krounprinzessin Mette-Marit krut eng nei Long
Gefuerdert ginn 10.000 Euro op de Kapp
Inneminister Gloden reagéiert op Fuerderung vun den Nordstad-Gemengen
Audio
14
Wéinst der Hëtzt
Alerte jaune vu Meteolux fir en Donneschdeg an orange fir e Freideg
Weider News
Wat um G7-Sommet beschloss gouf
"Duerchbroch" beim Iran, "nei Dynamik" bei der Ukrain a manner Ofhängegkeet vu China
Den António Costa um G7 Sommet am Gespréich mam US-Ausseminister Marco Rubio
Krich an der Ukrain
EU huet diplomatesch Kontakter mam Kreml opgeholl
3
Vun 2028 un
Mat moderner Gentechnik verännert Liewensmëttel mussen an EU net méi gekennzeechent sinn
Den US-President um G7-Sommet
Um Bord vum G7-Sommet
Donald Trump dreet Iran mat neie Loftugrëffer
Am däitsche Grenzgebitt
Feier zerstéiert fréiere Kino a Club "Magnum" zu Wittlich
Zur Verteidigung von Elon Musks KI-Unternehmen xAI angesichts einer Umwelt-Klage hat die US-Regierung darauf verwiesen, dass dessen KI-Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde.
US-Regierung confirméiert
Pentagon huet Grok-Chatbot vum Elon Musk am Iran-Krich agesat
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.