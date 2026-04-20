BulgarienEU "freet sech op Zesummenaarbecht" mam Walgewënner Radew

AFP, iwwersat vun RTL
Et war déi aachte Kéier an de leschte fënnef Joer, datt d'Bulgaren opgeruff waren, fir hir Stëmmen ofzeginn.
Update: 20.04.2026 14:07
Den Ex-President a Walgewënner vun de Parlamentswalen a Bulgarien Rumen Radew virun de Walen.
D’Cheffe vun der EU-Kommissioun an dem EU-Rot hunn dem bulgareschen Ex-President Rumen Radew zu senger Victoire bei de Parlamentswale gratuléiert. “Ech freeë mech op d’Zesummenaarbecht fir de Wuelstand an d’Sécherheet vu Bulgarien an Europa”, huet d’Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Méindeg op X geschriwwen. Den EU-Rotspresident Antonio Costa huet op der selwechter Plattform erkläert, datt hien dem Radew e Méindeg de Moie per Telefon zu senger Victoire gratuléiert an him “all Guddes” fir seng nei Aufgabe gewënscht huet.

Dem Radew seng Mëtt-Lénk-Allianz huet der bulgarescher Walkommissioun no d’Parlamentswalen am südosteuropäesche Land, dat EU- an NATO-Member ass, gewonnen. Nodeem bal all d’Stëmmen ausgezielt sinn, konnt dem Radew seng Allianz “Progressiivt Bulgarien” deemno eng däitlech Victoire feieren. Den 62 Joer ale fréiere President ass fir en Dialog mat Russland an ass géint d’Waffeliwwerungen un d’Ukrain. Hien huet awer schonn annoncéiert, datt hien EU-Decisiounen an deem Beräich awer net blockéiere wéilt.

Am meeschte gelies
Familljesträit an den USA eskaléiert
Papp erschéisst 8 Kanner, wouvunner der 7 seng eege waren
"Méi net am Mee"
Looss d'Méimaschinn am Schapp
Video
Fotoen
21
E géif "raschten"
De Bockelwal "Timmy" läit nees deelweis op enger Sandbänk
Video
6
Schoulfoire an der Luxexpo
Wou geet et no der Primärschoul hin?
Video
Fotoen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng a Biissen am Gläichschrëtt, Diddeleng kasséiert spéit den Ausgläich
Video
Fotoen
3
Weider News
Ukrain
Europol huet 45 deportéiert Kanner lokaliséiert
0
Holland
Regierung wëll Entreprisen a Privatleit mat 950 Milliounen € bei Bensinnspräisser entlaaschten
Geréiert d'Demandë fir d'Ausweisdokumenter
Franséischen Inneministère confirméiert Date-Leck bei der ANTS
D'Konferenz vun der "Global Alliance for the Two-State Solution" zu Bréissel.
Reaktioun op US-Pläng
D'Europäesch Unioun demonstréiert Ënnerstëtzung fir d'palästinensesch Zivil-Regierung
0
D'Haaptgebai vum russesche Geheimdéngscht FSB zu Moskau
Hat eng Bomm am Rucksak
Russesch Autoritéiten huelen däitsch Staatsbiergerin wéinst Attentatspläng fest
Däitschland
Am Laf vum Joer 2025 goufe 5,5 Millioune Strofdote registréiert
