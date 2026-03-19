Medieberichter nom RécktrëttFBI soll "zanter Méint" géint fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent ermëttelen

RTL mat AFP
Medieberichter no ermëttelt den FBI zanter Méint géint de fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent, deen en Dënschdeg aus Protest géint den Iran-Krich zeréckgetruedenen ass.
Update: 19.03.2026 13:27
De fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent bei enger Auditioun virum US-Kongress am Dezember 2025.
© ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Den FBI huet Medieberichter no scho virun enger Zäit Ermëttlunge géint de fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent, deen en Dënschdeg aus Protest géint de Krich am Iran zeréckgetruedenen ass, an d’Weeër geluecht. Souwuel d’New York Times wéi och de Sender CBS sollen dëst vu Sourcen aus interne Kreeser bestätegt kritt hunn, an och d’Noriichteplattform Semafor schreift, d’Ermëttlunge géife “schonn zanter Méint” lafen.

Den FBI huet sech op Nofro net dozou geäussert.

Um Dënschdeg hat de Chef vun der US-Terrorofwier säi Récktrëtt annoncéiert. “Ech kann net mat guddem Gewëssen den unhalende Krich géint den Iran ënnerstëtzen. Den Iran huet keng imminent Gefor géint eist Land duergestallt an et ass kloer, datt mir dëse Krich op Drock vun Israel a senger mächteger amerikanescher Lobby ugefaangen hunn”, sou den Joe Kent an engem Post op X.

Den Joe Kent huet den US-President Donald Trump och opgefuerdert, nei Weeër anzeschloen an d’USA net weider an “Néiergang a Chaos” ze stierzen. “Dir hutt d’Kaarten am Grapp”, sou den Opruff.

Den US-President huet d’Decisioun vum Récktrëtt begréisst a gemengt, den Joe Kent wier a Saache Sécherheet “ganz schwaach” gewiescht. Den Joe Kent war vum Donald Trump selwer nominéiert ginn an zanter Juli 2025 Chef vum Nationalen Zenter fir Terrorofwier.

Begrënnung vum Iran-Krich weider a Fro gestallt

Eng Analys vum US-Geheimdéngscht stellt d’Begrënnung vum US-President fir de Krich géint den Iran weider a Fro. Nëmmen een Dag nom Récktrëtt vum Joe Kent huet d’Geheimdéngscht-Cheffin Tulsi Gabbard e Mëttwoch erkläert, den Iran hätt seng Nuklear-Anlagen zanter den US-israeelesche Loftugrëffer am Juni 2025 net nei opgebaut.

Den Donald Trump huet de Krich ënner anerem domat begrënnt, Teheran géif kuerz virum Bau vun Atomwaffe stoen a kéint domat “geschwënn” souguer d’USA ugräifen. Duerch den Ugrëff vum leschte Joer wier dem Iran säin Uran-Programm awer “vernicht” ginn, sou d’Tulsi Gabbard an hirer schrëftlecher Ausso virum Geheimdéngscht-Ausschoss vum Senat.

“Zanterhier gouf et keng Efforten, fir d’Kapazitéite vum Uräicheren erëm opzebauen”, sou d’Schreiwes, am deem sech d’Tulsi Gabbard op Erkenntnisser vun de Geheimdéngschter bezitt.

No de Loftugrëffer op dräi iranesch Nuklear-Anlagen am Juni hat den Donald Trump selwer dacks widderholl, dës wiere komplett zerstéiert ginn. Kuerz virum Ufank vum Krich hunn d’USA dunn awer nees mam Iran iwwer den Atom-Programm verhandelt.

Am meeschte gelies
Schuman-Spideeler schafe Fakten
Dr. Philippe Wilmes krut definitiv vum HRS-Spidolsgrupp gekënnegt
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Zeienopruff
Mann huet mat geklauter Kreditkaart Suen opgehuewen
Op der N15
Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert
Video
Fotoen
26
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
A major fire engulfs several apartment blocks in Hong Kong with at least 44 people killed
168 Persounen ëm d'Liewe komm
Déidlecht Feier zu Hongkong: Enquête kritiséiert gravéierend Defiziter bei der Brandsécherheet
Video
Konsequenze vum Krich
No Attacken op seng Energie-Infrastruktur am Noen Osten klammen d'Präisser nees staark
EU-Sommet zu Bréissel
Sozial geziilt Mesuren, wann d'Energiepräisser "substantiell" an d'Luucht ginn
5
Wéinst niddregem Gebuertstaux a Russland
Fraen, déi kee Kannerwonsch hunn, solle bei de Psycholog geschéckt ginn
Ursaach nach ongekläert
Persoun stierft bei Gondel-Accident am Schwäizer Schi-Gebitt Engelberg
Video
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Pëtrolspräisser wäerten no Attacken op Energie-Infrastrukture am Noen-Osten massiv klammen
