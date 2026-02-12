RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Amoklaf an Thailand Jugendlechen hëlt Geiselen an erschéisst Schouldirekter

RTL Lëtzebuerg
An Thailand koum et zu engem Amoklaf an enger Schoul. E Jugendleche vu 17 Joer huet engem Polizist seng Waff geklaut an huet an enger Schoul an der Provënz Songkhla rondërem sech geschoss.
Update: 12.02.2026 09:36
Thailand: Jugendlechen hëlt Geiselen an erschéisst Schouldirekter
E Jugendleche vu 17 Joer huet engem Polizist seng Waff geklaut an huet an enger Schoul an der Provënz Songkhla rondërem sech geschoss.

D’Attack huet ronn zwou Stonne gedauert an de Jugendlechen huet kuerzzäiteg och e puer Geisele geholl. De Schouldirekter ass en Donneschdeg de Moien u sengen uerge Blessure gestuerwen, nodeems hie bei der Attack schwéier verwonnt gouf. Ee Schüler war duerch Schëss blesséiert ginn, iwwerdeems een anere sech verletzt huet, wéi e vun engem Gebai gesprongen ass, fir ze flüchten.

De 17 Joer alen Täter wier den Autoritéite bekannt gewiescht, dat wéinst Drogemëssbrauch a psychesche Problemer. E Mëttwoch de Moie war d’Police alarméiert ginn, well e fir Onroue gesuergt hat. En huet dunn e Polizist attackéiert an him d’Waff geklaut, mat där en duerno an der Schoul op Schüler a Personal geschoss huet. Do koum et dann och zu engem Schosswiessel mat der Police, woubäi hie verwonnt gouf, éier e verhaft konnt ginn.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Jordan Stolz wënnt 1000m Äisschnelllaf, Julia Simon mat Gold am Biathlon
3
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Serie: Mir, am Sozialen
Meggie Jakoby : "Si erliewen et um eegene Läif, mir si just Zeien dovun"
Video
Fotoen
Held op véier Patten
Frieme Mupp hëlleft US-Polizisten, fir e vermësst Kand ze fannen
Video
Skelett a Wallis fonnt
Spuenesch Police mécht elo en Zeienopruff
Video
Weider News
Bommenalarm an der Ukrain
Kiew an Odessa waren nees Zil vu russesche Loftattacken
Video
Simulatiounspedagogik
Ukrainesch Dokteren trainéieren am modernste virtuelle Spidol vu Frankräich
Video
Schonn e Mëttwoch am Laf vum Dag waren déi éischt Ausleefer vum Stuerm "Nils" op Frankräich getraff.
Stuerm "Nils"
850.000 Stéit a Frankräich waren ouni Stroum
Der tödliche Schusswaffenangriff in dem kleinen Ort Tumbler Ridge im Westen Kanadas ist nach Angaben der Polizei von einer 18-Jährigen aus der Gemeinde verübt worden. Die als Mann geborene Trans-Frau hatte am Dienstag acht Menschen erschossen.
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
US-President Trump wëll Klimaschutz-Grondlag kippen
LIVE
Kuerz virum Lancement vun der Ariane 6
"Europa huet en Interessi, Rakéiten ze hunn, déi eis eege Missiounen an den Orbit bréngen"
Video
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.