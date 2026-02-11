Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Hien huet de Kampf géint de Kriibs verluer.
Den James Van Der Beek gouf virun allem bekannt duerch seng Roll als Dawson Leery an der TV-Serie “Dawson’s Creek”. Am November 2024 huet hien ëffentlech gemaach, dass bei him Daarmkriibs diagnostizéiert gouf.
Elo huet seng Fra matgedeelt, dass hien de Kampf géint de Kriibs verluer huet. E wier e Mëttwoch de Moie friddlech ageschlof.
Nieft senger Roll an Dawson’s Creek huet hien awer och soss nach an e sëllege Filmer oder Serië matgespillt.
Filmer
- The Rules of Attraction (2002) – eng vu senge bekanntste Kino-Rollen als Sean Bateman
- Varsity Blues (1999) – Sportdrama, wou hien den Jonathon “Mox” Moxon spillt
- Scary Movie (2000) – kleng Roll als Dawson Leery
- Texas Rangers (2001) – Western, an där hien de Lincoln Rogers Dunnison spillt
- Downsizing (2017) – Roll als Anesthesiologist
- Bad Hair (2020) – als Grant Madison
- Formosa Betrayed (2009) – als FBI-Agent Jake Kelly
Serien
- Dawson’s Creek (1998–2003) – seng Durchbrochsroll als Dawson Leery
- CSI: Cyber (2015–2016) – Haaptroll als Elijah Mundo
- Don’t Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013) – spillt eng fiktiv Versioun vu sech selwer
- Pose (2018) – reegelméisseg Roll als Matt
- How I Met Your Mother – ëmmer nees als Simon ze gesinn
- Vampirina (2017–2020) – vill Episoden als Stëmm vum Boris Hauntley