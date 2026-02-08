RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ThailandDe Premier Anutin Charnavirakul mat Walvictoire um Sonndeg

RTL Lëtzebuerg
De thailännesche Premier Anutin Charnavirakul huet seng Victoire bei de Wale bekannt gemaach.
Update: 08.02.2026 21:00
© CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP

No de provisoresche Resultater läit seng konservativ Bhumjaithai-Partei kloer virun der reformistescher People’s Party, obwuel Ëmfroen am Virfeld eng aner Entwécklung virausgesot haten.

No ronn 90 % gezielte Stëmmen soll d’Bhumjaithai-Partei 194 vun 500 Sëtzer am Parlament kréien, wärend d’People’s Party op 116 Sëtzer kënnt. Hire Parteichef Natthaphong Ruengpanyawut huet d’Néierlag indirekt zouginn a sech bereet erkläert, an d’Oppositioun ze goen, falls den Anutin eng Regierung forméiere kann.

D’Wale goufen no enger Serie vu Koalitiounen ofgehalen, déi an de leschten dräi Joer zu dräi verschiddene Premiere geféiert haten.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Maisy Ginter-Bonichaux
Nach fit mat bal 102 Joer? "Et muss een de Wëllen hunn, wann et och schwéier ass"
Video
Fotoen
11
Olympesch Wanterspiller
Schwéier Chute vum Lindsey Vonn, lénkt Bee gebrach
Video
12
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Breezy Johnson wënnt Dammen-Descente, Max Langenhan mat Gold am Rodelen
0
Am Casino 2000
De Julien Strelzyk huet de Geck mat de Lëtzebuerger an de Fransouse gemaach
Fotoen
4
Den CGDIS mellt
4 Blesséierter bei 3 Accidenter um Samschdegowend
Weider News
Japan
Kloer Wahlvictoire fir d'Premierministesch Takaichi bei de Parlamentswalen
Policeasaz mat Schosswaff zu Tréier
34 Joer ale Mann, dee mat Messer duerch d'Foussgängerzon gelaf ass, weider am Spidol
Ballotage a Portugal
Sozialist Seguro a Rietspopulist Ventura wëlle President ginn, Seguro a Sondagë vir
An Tirol ass et zum Tëschefall komm
An Éisträich
Lëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert
An dësem "Iglu" ass e Sonndeg de Moien e Feier ausgebrach
Batter Ironie zu Crans-Montana
Gedenkplaz fir Affer vu Brandkatastroph fänkt Feier
1
No Schëss op russesche Generol
Verdächtegen zu Dubai festgeholl ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.