RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lawinen an den Alpen Op d'mannst 6 Doudesaffer dëse Weekend, Gefor bleift héich

Jeannot Ries
Eleng dëse Weekend sinn an den Alpen op d’mannst 6 Mënschen duerch Lawinen ëm d'Liewe komm.
Update: 08.02.2026 19:30
Lawinen an den Alpen
Op d’mannst 6 Doudeger dëse Weekend, Gefor bleift héich.

D’ Zuel vun déidlechen Tëschefäll ass dëse Wanter erschreckend héich. Eng Situatioun, déi och vill Lëtzebuerger dierft beschäftegen. Ëmmerhin ass nächste Weekend, wou d’Fuesvakanz ufänkt, fir vill Leit den Depart an d’Bierger.

Wisou ass d’Lawine-Gefor den Ament esou grouss?

D’Meenung, datt Lawine just baussen den ofgesécherte Pisten erofkommen, nodeems et vill geschneit huet, ass leider falsch. Dëse Wanter hu sech souguer op Piste Schnéibrieder aus Konschtschnéi geléist.

De Luc Nicolina, Direkter fir Sécherheet a Pisteur-Secouriste am franséische La Plagne ass kategoresch. De Klimawandel stellt déi Responsabel vun de Schistatioune virun nei Erausfuerderungen. Al Iwwerzeegunge ginn iwwer d’Kopp gehäit.

‘’ Toutes nos connaissances sur la neige et son comportement sur les risques d’avalanche sont en train d’évoluer. Il faut que nous arrivions à faire fi de toutes nos certitudes, puisque les choses ne fonctionnent plus de la même manière, à mieux comprendre comment se comporte maintenant le manteau neigeux, d’où l’importance de la collaboration entre les gens de terrain, les scientifiques. ‘’

Den Ament läit d’Lawinegefor an den Alpe generell op ville Plaze bei 3. Dat op enger Skala, déi bis 5 eropgeet.

Wéi grouss sinn d’Chancen, eng Lawin z’iwwerliewen? Wéi soll ee sech virbereeden?

Am Fall, wou e Schifuerer an eng Lawin geréit, leie wärend den éischten 10 Minutten d’Iwwerliewenschancë bei 90%. An zwee-Drëttel vun den déidlechen Accidenter erstécken d’Affer. Déi aner Haapt-Doudesursaach sinn Traumaen.

Et ass wichteg, datt virun allem Leit, déi abseits de Piste fueren, respektiv Schi-Toure maachen, richteg equipéiert sinn. Mat virop engem speziellen Apparat, fir Affer vu Lawinen ze detektéieren.

De Luc Nicolina erkläert: “Le matériel de sécurité indispensables par terrain hors-piste, la première chose c’est les DVA, les détecteurs de victimes d’avalanche, qui sont ces petits boîtiers électroniques, qui permettent surtout d’être autonome en cas d’accident d’avalanche, de pouvoir sortir son collègue de la coulée avant l’arrivée des secours. ‘’

En Equipement, bei dat och eng Schëpp an eng Sonde gehéieren. Käschtepunkt ronn 260 Euro. Eventuell kann een och nach an en Airbag investéieren. Material, dank deem een effektiv Liewe rette kann.

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Maisy Ginter-Bonichaux
Nach fit mat bal 102 Joer? "Et muss een de Wëllen hunn, wann et och schwéier ass"
Video
Fotoen
11
Olympesch Wanterspiller
Schwéier Chute vum Lindsey Vonn, lénkt Bee gebrach
Video
12
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Breezy Johnson wënnt Dammen-Descente, Max Langenhan mat Gold am Rodelen
0
Am Casino 2000
De Julien Strelzyk huet de Geck mat de Lëtzebuerger an de Fransouse gemaach
Fotoen
4
Den CGDIS mellt
4 Blesséierter bei 3 Accidenter um Samschdegowend
Weider News
Eng Plaz fir méi Beruffer
Coworking als Alternativ zu Büro an Homeoffice
Video
Audio
Fotoen
0
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Liichtmëssdag, Unisex Toiletten, d'Schülerzeitung Fräsch News
Video
2
De Rapper mam Olympesche Feier
"Éieren-Trainer" vum Team USA
De Snoop Dogg ass erëm bei Olympia dobäi
0
Den Drecksauto ass an engem Haus an der Hohlstraße zu Namborn un d'Stoe komm.
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Souguer d'Gäert goufen als Toilette benotzt
Beléifte Kiischtebléiefest beim Fuji wéinst ze vill Touristen annuléiert
Die bei dem spektakulären Einbruch im Louvre von den flüchtenden Dieben zurückgelassene Krone kann vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone der einstigen Kaiserin Eugénie werde ihren einstigen Glanz wieder zurückerhalten, erklärte das Museum.
Louvre-Abriecher hate se verluer
Wäertvoll Kroun vun 1855 ka komplett restauréiert ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.