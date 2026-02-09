RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ausschreidungen a Frankräich 2018Néng Poliziste wéinst Gewalt géint Gilets jaunes viru Geriicht

AFP, iwwersat vun RTL
Am Dezember 2018 war den Héichpunkt vun den Ausschreidunge bei de "Gilets jaunes"-Protester a Frankräich. Gutt siwe Joer méi spéit stinn néng Beamte wéinst Policegewalt viru Geriicht.
Update: 09.02.2026 16:11
Gut sieben Jahre nach heftigen Ausschreitungen bei Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten in Paris hat in Paris ein Prozess gegen neun Polizisten wegen übermäßiger Gewalt begonnen.
“Gilets jaunes"-Protester virum Arc de Triophme zu Paräis 2018.
© AFP/Archiv

Gutt siwe Joer no heftegen Ausschreidunge bei Demonstratioune vun de sougenannte Gilets jaunes zu Paräis huet e Prozess géint néng Poliziste wéinst iwwerméisseger Gewalt ugefaangen. Fir den Optakt vum Prozess huet d’Geriicht de Beamte vun de franséische Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) verbueden, an Uniform viru Geriicht z’erschéngen, wat aacht vun hinne virop gemaach haten. De Parquet reprochéiert de Polizisten, Demonstrante mat Matraquen attackéiert a mam Fouss gerannt ze hunn.

Den Héichpunkt vun den Ausschreidunge war op engem Samschdeg am Dezember 2018. Ënnert anerem haten d’Demonstranten den Arc de Triomphe zu Paräis beschiedegt. D’Police hat an der Géigend vill Tréinegas agesat, wouropshin ee Grupp vun Demonstranten an e Fastfood-Restaurant geflücht sinn, deen zou war. D’Beamten haten den Uerder, de Burger King zur Nout mat Gewalt ze raumen. Der Uklo no sollen d’Polizisten awer och op Demonstranten ageschloen hunn, déi sech net donieft beholl haten. Vun enge 5.500 Leit, déi zu Paräis demonstréiert haten, waren der 318 festgeholl ginn. 263 Leit goufe blesséiert, dorënner 23 Sécherheetsleit.

Den Affekot vun de Poliziste verdeedegt hiren Ëmgang mat “aussergewéinlechen Ëmstänn”. “Menge Clientë stoungen Honnerte vun Demonstrante géigeniwwer, déi immens gewalttäteg waren”, betount de Laurent-Franck Liénard. Fir den Affekot vun den Affer, den Arié Alimi, wier d’Policegewalt wärend de “Gilets jaunes"-Maniffe besonnesch markant gewiescht. D’Gewalt vun de Beamte géing “d’Brutaliséierung vum Asaz”, fir déi “ëffentlech Uerdnung” weisen, erkläert den Alimi.

E puer Méint no den Ausschreidungen hat den Europarot an déi deemoleg UN-Mënscherechtskommissärin Michell Bachelet Frankräich opgeruff, sech beim Asaz vu Gewalt géint Demonstranten zréckzehalen. Besonnesch ëmstridde war deemools den Asaz vu Gummi-Munitioun.

D’Protester vun de Gilets jaunes 2018 hate sech virun allem géint héich Liewenskäschten a sozial Ongerechtegkeet geriicht.

Am meeschte gelies
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Lawinen an den Alpen
Op d'mannst 6 Doudesaffer dëse Weekend, Gefor bleift héich
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Racing gewënnt no 75 Minutten Iwwerzuel bei Kanech
Video
Fotoen
2
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Schi Alpin: Gold fir d'Schwäiz an der Team Kombinatioun
0
Policeasaz mat Schosswaff zu Tréier
34 Joer ale Mann, dee mat Messer duerch d'Foussgängerzon gelaf ass, weider am Spidol
Weider News
Chaotesch Zeenen an Italien
Maskéiert an arméiert Raiber sprenge Geldtransporter matten op enger Schnellstrooss
Video
Besuch vum Alexus Grynkewich
Militäresch PR op héchstem Niveau
Fotoen
3
Hongkong
Den Demokratieaktivist Jimmy Lai gouf zu enger Prisongsstrof vun 20 Joer verurteelt
SpaceX
Net méi de Mars, ma d'Prioritéit läit elo op enger Mound-Missioun
Epstein-Affär
Norwegesch Diplomatin Mona Juul huet demissionéiert
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Iwwer 600 Deeg ouni Regierung: Belsche Premier De Wever wëll "Schluss mam Bordell" zu Bréissel maachen
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.