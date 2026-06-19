D'EU-Parlamentspresidentin Roberta Metsola huet op enger Pressekonferenz am Kader vum EU-Sommet zu Bréissel op e méiglecht Feelverhale vun EU-Deputéierte reagéiert, dorënner och de Lëtzebuerger EU-Deputéierte Fernand Kartheiser. Dat wéinst senge Reesen a Russland an senge Lienen zum russesche Parlament. De Fernand Kartheiser war ugangs dës Mounts um Wirtschaftsforum zu St. Petersburg an huet och Echange mat Vertrieder vun der russescher Duma gehat.
Si wéilt Bréiwer, déi net public sinn, net kommentéieren, esou déi europäesch Parlamentspresidentin Metsola, wéi si op ee méiglecht Feelverhale vum Lëtzebuerger EU-Deputéiertn vun der ADR, dem Fernand Kartheiser, ugeschwat ginn ass. An engem Bréif soll d'Politikerin jo d'Aschalten vun engem Kontrollgremium verlaangt hunn, fir ze ënnersichen, ob gewëssen Deputéierte géint Verhalensreegele vum Europäesche Parlament verstoussen.
Ouni dem Fernand Kartheiser säin Numm explizitt ze nennen, huet d'Roberta Metsola drun erënnert, datt d'EU-Parlament 2014 all interparlamentaresch Lienen mat der Russescher Duma an der Suite vun der Annexioun vun der Hallef-Insel Krim ofgebrach huet. Dofir missten Aktiounen, déi géint dat institutionellt Mandat vum EU-Parlament verstoussen, verhënnert ginn. Dat och, well se fir Konfusiounen kéinte suergen, esou nach d'Roberta Metsola.