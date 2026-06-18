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Schaffe bei grousser HëtztITM gëtt Recommandatiounen eraus

Maxime Gillen
Wéi am beschte mat der Hëtzt ëmgoen op der Aarbecht? Vun der ITM sinn en Donneschdeg eng Rei Recommandatiounen erausgaangen.
Update: 18.06.2026 15:23
© JENS BUTTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

D'Inspection du travail et des mines huet Recommandatiounen erausginn, wéi ee mat den héijen Temperaturen op der Aarbecht soll ëmgoen.

Gëtt dobausse geschafft, solle Plazen am Schied geschaaft ginn an den Employeur fir genuch Drénkwaasser suergen. Et soll een, an der ugepasster Kleedung, och net ze laang intensiv an der praller Sonn an a Kontakt mat Blech, Bëtong a Goudron schaffen.

Ma och dobanne soll op d‘Temperatur am Raum opgepasst ginn a mat Rideauen a Rollluede probéiert ginn, d‘Hëtzt dobaussen ze halen. Den Employeur soll och hei genuch Drénkwaasser, a wann néideg, och Ventilatoren zur Verfügung stellen.

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