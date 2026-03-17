Iran confirméiert Sécherheetschef Ali Laridschani ass dout

Wat Israel scho méi fréi am Dag annoncéiert hat, hu staatlech Medien am Iran um Dënschdeg den Owend bestätegt.
Update: 17.03.2026 22:24
Den Ali Laridschani ass dout
Déi israeelesch Arméi huet den iranesche Sécherheetschef Ali Laridschani ëmbruecht. Ën Dënschdeg den Owend hunn déi iranesch Staatsmedien déi entspriechend Erklärung vum Ieweschten Nationale Sécherheetsrot verëffentlecht. Israel hat scho méi fréi am Dag behaapt, de Laridschani déidlech getraff ze hunn.

Wou ass de Modschtaba Chamenei?

Iwwerdeems huet Israel op en Neits dem neien ieweschte Leader Modschtaba Chamenei gedreet. Si wéissten aktuell näischt iwwert hien, si kéinten hien de Moment net gesinn, mee si géifen hie fannen an neutraliséieren, sou de Militärspriecher Effie Defrin. De Chamenei war den 8. Mäerz zum neie politeschen a reliéiese Chef am Iran gewielt ginn, ass awer zanterhier net ëffentlech opgetrueden. Et gëtt ugeholl, dass hie bei enger Loftattack schwéier blesséiert ginn ass. Den iraneschen Ambassadeur zu Moskau huet dementéiert, dass de Chamenei fir medizinesch Behandlungen a Russland wier, esou déi russesch Noriichtenagence Tass.

Och de Chef vun der Basidsch-Miliz ass dout

Confirméiert huet Iran dogéint den Doud vum Kommandeur vun der paramilitärescher Basidsch-Miliz Gholamresa Soleimani. Hie wier bei den Ugrëffer vun den USA a vun Israel ëm d’Liewe komm, sou déi staatlech Medien am Iran. Ënnert senger Féierung wieren d’Protester am Iran am Januar bluddeg néiergeschloe ginn. Wärenddeem bombardéiert dat israeelescht Militär weider Stellunge vun der Miliz, ouni genee Detailer ze nennen.

