FaktencheckSocial-Media-Posts gesi fälschlecherweis Verbindungen tëscht fréierem US-President mat ëmbruechtem indonesesche Meedchen

AFP, iwwersat vun RTL
No der Verëffentlechung vun Dokumenter iwwer den Jeffrey Epstein, goufe falsch Behaaptungen iwwert de Barack Obama an engem indonesesche Meedche verbreet.
Update: 04.03.2026 10:43
© RTL Grafik ma AFP

No der Publikatioun vun den Dokumenter duerch d’US-Regierung, déi d’Bezéiunge vum verurteelte Sexualverbriecher Jeffrey Epstein mat räichen a mächtege Leit weltwäit un d’Dagesliicht bruecht huet, hu Posts an de soziale Medie fälschlecherweis behaapt, datt e Meedchen, dat mam Barack Obama fotograféiert gouf, méi spéit ëmbruecht gouf. D’Posts vergläichen e Bild vum fréiere President a senger Niess mat engem Bild vun engem anere Meedchen, dat 2015 vun engem Mann an Indonesien ëmbruecht gouf.

Dat éischt Bild weist den Obama, de Schauspiller George Clooney an e Kand an engem Boot sëtzen. Dat anert ass eng Collage vun enger Foto vum Obama, deen e Kand an den Aarm hëlt, nieft engem Bild vun engem doudege Meedchen, dat seng Glidder uneneen an de Mond zougepecht huet.

Dat zweet Bild gouf och an engem änleche Post op X vum 4. Februar benotzt. Den Deel, deen an engem einfache Chineesesch geschriwwen ass, seet: “Keen am Epstein-Fall huet rechtlech Strofe kritt!

Screenshots of the false posts captured on February 13, 2026, with red Xs added by AFP
E Screenshot, gemaach den 13. Februar 2026, vum gefälschte Post. Déi rout Xe goufe vun der AFP gemaach.
© AFP

D’Biller goufen an änleche Posts op X gedeelt, nodeems d’US-Justizministère Millioune vun Dokumenter aus hirer Enquête iwwert den Epstein, deen 2019 an enger Prisongszell zu New York gestuerwen ass, wärend hien op säi Prozess fir Sexhandel mat Mannerjärege gewaart huet, publizéiert huet. (archivéiert Link)

Fréier Verëffentlechungen hu Liicht op d’Bezéiunge vum räiche Geschäftsmann mat féierende Geschäftsleit, Promien, Akademiker a Politiker bruecht. Datt den Numm vun enger Persoun an den Epstein-Dokumenter genannt gëtt, implizéiert awer net automatesch, datt dës Persoun och e Feeler gemaach huet.

D’Dokumenter, déi verëffentlecht goufen, weisen awer op d’mannst Relatiounen tëscht dem Epstein oder sengem Krees vu bekannten an ëffentleche Persounen, déi dacks d’Existenz vu sou Bezéiungen erofgespillt - oder souguer dementéiert - hunn.

Obwuel verschidde Fichieren, déi am Januar 2026 verëffentlecht goufen, den Obama ernimmen, sinn dëst an de meeschte Fäll awer Noriichtenartikelen iwwer de fréiere President. Den Numm vum George Clooney gouf a verschiddenen E-Mail-Echangen tëscht dem Epstein a senge Bekannten zoufälleg ernimmt.

D’Biller, déi zirkuléieren, ware fir Jore virun der Publikatioun vun den Epstein-Files ëffentlech verfügbar a goufen an de gefakete Posts falsch erëmginn.

Eng ëmgedréint Biller-Sich op Google weist, dass d’Foto vum Obama a Clooney op engem Boot am Juni 2019 opgeholl gouf, wéi de fréieren US-President a seng Famill d’Haus vum Schauspiller an der Géigend vum Comer-Séi am Norde vun Italien besicht hunn.

Eng änlech Foto kann op Shutterstock fonnt ginn (archivéiert Link).

Screenshot comparison of the circulating image (L) and the Shutterstock photo
Screenshot vum Verglach vun der Foto, déi aktuell zirkuléiert (lénks) an der Foto vu Shutterstock.
© AFP

AFP huet schonn eng Kéier d’Behaaptung widderluecht, datt d’Foto en net ubruecht Behuele vum Obama duerstellt.

De Matteo Bazzi, e Fotograf fir déi italieenesch Noriichtenagence ANSA, huet der AFP virdru gesot, datt hien d’Fotoen aus deem Wénkel geholl huet an näischt Verdächteges um Boot erkenne konnt.

Aner Fotoen an Opnamen, déi aus anere Wénkele geholl goufen, weisen, datt nach aner Passagéier um Boot waren, dorënner d’Amal, d’Fra vum George Clooney (archivéiert hei an hei).

Indoneesesche Mordfall

Eng Sich no de Schlësselwierder op Google huet erginn, datt d’Foto vum Obama, deen e Kand an den Aarm hëlt, den 4. Dezember 2015 vum offizielle Fotograf vum Wäissen Haus Pete Souza gemaach gouf, deen et op sengem perséinleche Blog gepost huet (archivéiert Link).

D’Foto gouf am falsche Post zougeschnidden a gespigelt. “De President schmuust mat senger Niess Savita Ng, nodeems seng Schwëster Maya Soetoro-Ng an hir Famill am Oval Office op Besuch waren”, steet an der Bildënnerschrëft.

AFP huet d’Famill vum Meedche fir Kommentar kontaktéiert, awer zur Zäit vun der Publikatioun nach keng Äntwert kritt.

Screenshot comparison of the image used in the false posts (L) and Souza's photo
De Screenshot mam Verglach vun der Foto, déi am gefälschte Post (lénks) genotzt gouf, mat der Foto vum Souza.
© AFP

Duerch eng weider ëmgekéiert Billersich op Google konnt een erausfannen, datt d’Meedchen, dat de Mond zougepecht kritt hat, d’Putri Nur Fauziah war, en néng Joer aalt indoneesescht Meedchen, deem säi Kierper am Oktober 2015 fonnt gouf, zwee Méint virun der Foto am Oval Office.

De Chefermëttler vun der Police vu Jakarta sot déi Zäit, datt den Ugekloten, e Mann mam Numm Agus Darmawan, zouginn huet, datt hien d’Putri vergewaltegt an ëmbruecht huet, wärend hien ënner dem Afloss vu Crystal Meth stoung (archivéiert Link).

Lokale Medieberichter no gouf den Täter 2016 zum Doud verurteelt a säin Appell gouf 2017 vum Ieweschte Geriichtshaff Supreme Court refuséiert (archivéiert hei an hei).

Den indoneesesche Ministère vun der Kommunikatioun an Digital Affären huet virdru falsch Behaaptunge widderluecht, déi dat selwecht Bild benotzt hunn, dat elo online zirkuléiert (archivéiert Link).

Aner Faktencheck-Organisatiounen hunn iwwer déi falsch benotzte Fotoe bericht.

D’AFP huet aner Feelinformatiounen, déi aus den Epstein-Dateie stamen, gepréift.

Dëse Faktencheck gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.

Den US-Ausseminister Marco Rubio bei enger Pressekonferenz um 3. Mäerz 2026.
Widdersprécht dem Ausseminister
Trump relativéiert Ausso, datt Israel soll d'USA mat an de Krich gezunn hunn
0
Anderthalb Jahre nach einem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule in den USA ist der Vater des jugendlichen Schützen verurteilt worden. Eine Jury in Georgia befand den 55-Jährigen des Totschlags und der fahrlässigen Tötung für schuldig.
Déidlech Schéisserei a Schoul an den USA
Papp vu jugendlechem Amokleefer verurteelt
Drohnenabwehr gegen mehr Raketenabwehr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Verbündeten im Nahen Osten im Zuge der massiven iranischen Angriffe ein Geschäft vorgeschlagen. Selenskyj nannte das Angebot einen "fairen Tausch".
"Fairen Tosch"
Selenskyj bitt Golfstaaten Dronenofwier géint Loftofwierrakéiten un
Déidleche Virfall a Klinik zu Braunschweig (D)
Fra wëll Zigarett ufänken a léist Brand a Patientenzëmmer aus
Chamberdebatt iwwer Iran
De Spagat tëschent Hoffnung a Suerg
Audio
Buedemoffensiv a Grenzregioun
Israeelesch Arméi wëll "Pufferzon" am Libanon etabléieren
Video
CIM LOGO
