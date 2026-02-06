RTL TodayRTL Today
Moskau seet sech och zum Dialog bereet, wann d'USA konstruktiv op hir Propositioune géife reagéieren.
Update: 06.02.2026 10:21
Zanter en Donneschdeg ass den “New Start–Accord” tëscht den USA a Russland, iwwert eng Limitatioun vun Atomwaffen um Enn. Et gouf zwar laang driwwer geschwat, en ze verlängeren, mä sou richteg Beweegung ass net an deen Dossier komm. D’USA wëllen awer elo aktiv ginn an eng nei Versioun vun Experten ausschaffe loossen. Dat huet d’Wäisst Haus op alle Fall en Donneschdeg den Owend wësse gedoen.

Am Kader vun de Negociatiounen iwwert e Waffestëllstand am Ukrain-Krich solle béid Säiten och d’lescht Woch zu Abu Dhabi scho matenee geschwat hunn.

