En Donneschdeg koum déi traureg Nouvellen, datt den David Gyafras de Kampf géint de Kriibs am Alter vun 42 Joer verluer huet. 2024 gouf beim fréieren Handballspiller an Trainer déi schwéier Krankheet diagnostizéiert. Am Abrëll 2025 hat den David Gyafras nach am Kader vum Télévie mat de Kolleege vum Magazin iwwert seng Krankheet an iwwert säi Wee geschwat.
Mëtt 2024 gouf bekannt, datt de fréieren Toppscorer aus der héchster Handballdivisioun hei am Land u Kriibs géif leiden. Doropshin hunn den Eric Schmidt, Dany Scholten, Jeff Paulus an den HB Bieles zesummen den 28. Dezember vun deem Joer e Benefizmatch organiséiert, bei deem zwou gemëschten Ekippen aus aktuellen a fréier bekannte Lëtzebuerger Handballspiller géinteneen ugetruede sinn. Eng 500 Spectateure waren op de Kannercampus op de Belval komm, fir dës Partie ze gesinn an d’Famill vum Handballspiller ze ënnerstëtzen. Well den David Gyafras zu deem Ament selwer schonn an engem Spidol an Däitschland war, krut seng Fra de Chèque vu 67.500 Euro iwwerreecht. Dës Sue koumen duerch e Spendenopruff vu ville Handballspiller a Veräiner esou wéi och duerch de Galamatch zesummen.