Op d'mannst 50 Mënsche goufen an d'Spidol bruecht. Zwielef Haiser sinn an de Koup gefall, deelweis mat Mënschen ënnert de Steng.
An der Regioun Kumamoto goufen och Stroossen a Brécke futtigemaach, et koum zu Stroumausfäll a Bränn. An engem Akafszentrum zu Kumamoto gouf eng Explosioun gemellt, dobäi sollen eng Rei Leit am Gebai agespaart sinn.
Eng Tsunami-Warnung gouf kuerz nom Biewe rausginn, awer séier nees opgehuewen. Bei den Atomkraaftwierker goufen den Autoritéiten no keng Onreegelméissegkeete festgestallt.
D'Ausmooss vun de Schied gëtt nach evaluéiert.