Blockéierten Handelspassage vun HormusZënter dem Ufank vum Krich koum et schonn zu ville Virfäll

AFP, iwwersat vun RTL
Zënter dem Ufank vum Iran-Krich den 28. Februar ass Strooss vun Hormus, eng vun de wichtegste Verkéiersrouten am weltwäiten Ueleg-Handel, faktesch gespaart.
Update: 19.03.2026 15:10
© MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Zënter deem léisst den Iran kaum nach Schëffer hei duerch de Passage am Mier duerch, dat mat massiven Auswierkungen.

Iwwer 20 Virfäll

Zënter dem Ufank vum Mount hunn de britteschen Autoritéite fir Sécherheet am Schëffsverkéier (UKMTO) no 23 Handelsschëffer, dorënner 10 Tanker, Attacken a Sécherheetsvirfäll am Persesche Golf, an der Strooss vun Hormus oder am Golf vum Oman gemellt.

Doriwwer eraus huet déi iranesch Revolutiounsgard véier Attacken op Schëffer gemellt, déi allerdéngs net vun internationalen Agence confirméiert goufen.

Bis ewell op d’mannst véier Doudesaffer

Zënter dem Ufank vum Iran-Krich goufen der Internationaler Schëfffaartsorganisatioun IMO no an der Regioun bis well aacht Séileit oder Mataarbechter vun Häfen ëmbruecht. Véier weider Persounen aus dem Aarbechtermilieu gëllen als vermësst, 10 Persoune goufe blesséiert.

Schëffsverkéier ass ëm 95 Prozent erofgaangen

Normalerweis duerchfueren Experten no all Dag ronn 120 Schëffer d’Strooss vun Hormus. Tëscht dem 1. an dem 19. Mäerz allerdéngs goufen der Entreprise Kpler no am Ganzen nëmmen 114 Passagen vu Frachter registréiert. Domadder ass de Schëffstrafic duerch de Passage ëm 95% erofgaangen. Vun den 114 Frachter haten der 69 Ueleg a Gas gelueden, déi meescht sinn a Richtung Osten ënnerwee gewiescht.

An de leschte puer Deeg goufen et der Entrepris Clarksons no nëmme ronn fënnef Passage pro Dag.

20.000 Séileit an dausende Schëffer hänke fest

Niewent Passagéier vu Croisièren an Hafen-Mataarbechter hänken der IMO no wéinst der Blockad ronn 20.000 Séileit an der Golfregioun fest. Dobäi kommen nach eemol ronn 3.200 Schëffer, zwee Drëttel dovunner grouss Frachter fir den Internationalen Handel.

D’Zuel vun den Uelegtanker, déi am Golf-Mier festsëtzen schätzt Clarksons op 250, déi zesumme ronn 5% vun der weltwäiter Transport-Kapazitéit fir Pëtrol ausmaachen.

D’Präisser vum Pëtrol klammen

Ënnert anerem wéinst dem Blockage vun der Hormus-Strooss ass de Präis vum Pëtrol an de leschte Wochen däitlech geklommen, en Donneschdeg kascht de Barrel “Brent” ronn 115 Dollar. De Präis fir Schëffsdiesel ass zënter Ufank vum Krich am Iran ëm 87% an d’Luucht geschoss. D’Käschte vir den Transport vun engem Barrel Réi-Ueleg huet sech zënter Ufank vum Joer verduebelt a läit elo bei 10 Dollar.

Am meeschte gelies
Champions League
Liverpool léisst Galatasaray keng Chance, och Bayern, Atlético a Barcelona weider
Video
15
Geféierlech Asätz um Läschfliger
Neie Fluchsimulator zu Lëtzebuerg soll Piloten op den Eeschtfall virbereeden
Video
Audio
Fotoen
Nei Gentechnik
Keng Kennzeechnung méi op de Liewensmëttel?
8
Ursaach nach ongekläert
Persoun stierft bei Gondel-Accident am Schwäizer Schi-Gebitt Engelberg
Video
Streck war komplett gespaart
Um CR172 krute sech en Auto an e Camion ze paken - Eng Persoun blesséiert
Video
Fotoen
Weider News
Nei Etüd beleet
Rassismus an Däitschland wäit verbreet
A major fire engulfs several apartment blocks in Hong Kong with at least 44 people killed
168 Persounen ëm d'Liewe komm
Déidlecht Feier zu Hongkong: Enquête kritiséiert gravéierend Defiziter bei der Brandsécherheet
Video
Konsequenze vum Krich
No Attacken op seng Energie-Infrastruktur am Noen Osten klammen d'Präisser nees staark
EU-Sommet zu Bréissel
Dem Frieden säin Optimismus op der Prouf
Fotoen
28
De fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent bei enger Auditioun virum US-Kongress am Dezember 2025.
Medieberichter nom Récktrëtt
FBI soll "zanter Méint" géint fréieren Anti-Terror-Chef Joe Kent ermëttelen
2
Wéinst niddregem Gebuertstaux a Russland
Fraen, déi kee Kannerwonsch hunn, solle bei de Psycholog geschéckt ginn
