Bis ewell ass d'Diddelenger Gemeng déi eenzeg am Land, déi decidéiert huet, de Maart bei sech zouzemaachen.

Dës Decisioun ass net vu jidderengem verstane ginn, ënnert anerem net vu verschiddene Maartleit. De Buergermeeschter Dan Biancalana sot dozou e Freideg am RTL-Interview, dass d'Decisioun vun der Regierung, fir den Noutstand auszeruffen, wouzou gehéiert, dass ee sou mann wéi méiglech erausgoe soll, d'Gemeng an hirer Decisioun confirméiert hätt. Dës Entscheedung wär aus zwee Grënn geholl ginn:

Dan Biancalana: "Engersäits wësse mer, dass de Maart hei zu Diddeleng e beléifte sozialen Treffpunkt ass, wou Leit sech gär gesinn, sech gär austauschen, och déi lescht Neiegkeeten, wat jo och d'sozial Funktioun vum Maart ass, wat jo och ganz gutt ass, an deen huet souwuel bei de Maartleit wéi bei den Diddelenger Bierger eng ganz, ganz grouss Beléiftheet. Dat ass deen ee Volet. Anerersäits weess een awer och, dass grad duerch dee sozialen Treff déi eeler Leit, respektiv och déi méi vulnerabel Leit dohi ginn. Op där anerer Säit hu mer awer de Message "Bleift doheem", och vis-à-vis vun där dote Populatioun!"

Extrait Dan Biancalana

Dofir wär d'Decisioun vum Zoumaache vum Maart geholl ginn. Den eeleren a vulnerabele Leit géif een dofir entgéintkomme mat engem Service, fir fir si akafen ze goen. Dëse Service fonctionéiert vun e Méindeg un.

Leit vu 65 Joer oder méi, vulnerabele Leit a Leit, déi keen hunn, deen hinnen hëllefe kann, offréiert d'Diddelenger Gemeng vun e Méindeg un en Hëllefsservice, fir akafen ze goen! An deem Sënn louch e Freideg en Ziedel mat enger Akafslëscht an de Bréifboîtte vun der Forge du Sud.

Vun z.B. Brout iwwer Geméis an Uebst, Fleesch a Gedrénks bis bei Botzmëttel kënnen déi Concernéiert en Akafsziedel ausfëllen: Leit vum CIGL ginn hinnen dat da sichen. D'Zil ass et, natierlech, fir dës Persounen net dem Risiko auszesetzen, de Coronavirus z'erwëschen.

Virum Hannergrond vum Regierungsmessage, fir doheem ze bleiwen a just erauszegoen, wann et absolut noutwendeg ass, hätt een decidéiert, dëse Service unzebidden, sou den Dan Biancalana.

Leit vum „Centre d'initiative et de gestion local“, awer och vum edukative Personal aus de Maisons-relaise géife fir eeler a vulnerabel Leit akafe goen:„D'Leit kënne sech op der Gemeng telefonesch mellen. Dofir hu mir och en toutes boîtes gemaach, fir och natierlech do souvill wéi méiglech Leit kënnen z'erreechen, déi an der Situatioun sinn. Mir maachen also déi Akeef an droen de Leit och herno d'Akeef heem!“

Si brauchen och net ze bezuelen, mä kréien eng Rechnung vun der Gemeng geschéckt, betount de Buergermeeschter.

D'selwecht wéi op anere Plazen am Land goufen och zu Diddeleng d'Spillplazen zougemaach. A Reunioune mat der Cellule de crise, an där ënnert anerem och de Policekommissär sëtzt an de Responsabel vum CGDIS, wär festgehale ginn, dass déi restriktiv Moossname vun de Geschäftsleit agehale ginn. D'Police hätt iwwerdeems mat Leit geschwat, déi am ëffentleche Raum ënnerwee waren: „...soudass awer generell déi Mesuren, déi mer geholl hunn, respektéiert ginn. Dat weist jo och, dass d'Bierger de Message verstanen hunn an och den Eescht vun der Situatioun kloer aschätzen.“

De Coronavirus huet och Repercussiounen op d'Gemengeservicer, ënnert anerem well e Freideg d'Chantieren zou goungen. Dofir hat een am Moien den Iwwerschlag gemaach vun de Schantercher vum Staat a vun der Gemeng, fir ze kucken, wat den Impakt dovu wär: „...well mir hunn natierlech do Projeten, déi an der Constructioun sinn a wou och dann elo de Bau gestoppt gëtt, an eis erëm sou opzestellen, wann dann den État de crise opgehuewe gëtt, dass dat natierlech ka weidergefouert ginn!“

Deemno wär elo mol Stëllstand ugesot amplaz Fortgank!

Et wär een zu Diddeleng gutt opgestallt, an d'Krisecellule kéint och séier zesumme kommen:„...wann och d'Lag hei zu Lëtzebuerg sech géif deementspriechend änneren an et och noutwendeg wär, dass dann och d'Gemengen eng Rei Moossnamen zimmlech schnell ëmsetzen!“.