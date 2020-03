„Ech denke schonn, dass mer gutt opgestallt sinn! ", dat sot d'Déifferdenger Buergermeeschtesch en Donneschdeg virum Hannergrond vum Coronavirus.

"Déi Saachen, déi konnte gemaach ginn, hu mer gemaach! A wann et néideg ass, kann de Schäfferot séier zesummekommen, fir nei Moossnamen z'ergräifen, am Noutfall och iwwer Videokonferenz!" Dat waren d'Wierder vum Christiane Brassel-Rausch en Donneschdeg, wéi si d'Mesuren ëmschriwwen huet, déi Déifferdeng ergraff huet.

Mesurë vun Déifferdenger Gemeng / Rep. Eric Ewald

Als 1. Mesure hat ee virun enger Woch festgehalen, dass fir Bierger a Geschäftsleit, déi a Gebaier vun der Gemeng wunnen oder hire Commerce do hunn, de Loyer an d'Taxen ëm ee Mount no hanne verréckelt ginn. Et hätt een "d'Nécessitéit gespuert, vun de Leit, fir deenen eng Sécherheet ze ginn. 'Hei, et geschitt Iech näischt, wann Dir elo dëse Mount net direkt Är Rechnung oder Är Taxen och bezuelt!'"

Déi wären also elo mol fir ee Mount nogelooss, woubäi een awer prett wär, fir eventuell méi wäit ze goen. Nieft enger halwer Dose Restauranten ass zum Beispill och den 1535 an deem Fall: „Do hutt Der jo e bësse méi grouss Boîten, Dir hutt awer och ganz kleng Entreprisen, déi ufänken, déi jo just de 1535 erausgesicht hunn, fir iwwerhaapt Fouss ze faassen an enger Ekonomie!"

Si wären do mat abegraff. Der Buergermeeschtesch no hätt ee sech allerdéngs och d'Fro gestallt no enger méiglecher Ongerechtegkeet par rapport zu aneren, déi Privatleit e Loyer bezuelen. Doriwwer eraus, dass de CIGL, wéi an anere Gemengen och, fir déi eeler Leit akafe geet, huet een nach eng Telefonshotline fir Leit vu méi wéi 65 Joer en place gesat an eng fir Leit vu méi wéi 80 Joer: "wou mir d'Leit uruffen, fir ze froen, wéi et hinne geet an ob se Hëllef brauchen, am Fong, fir am Kontakt mat deene Leit ze bleiwen, fir keen eleng doheem ze loossen! Well wann Der do bis an der Depressioun sidd an Dir kommt guer net méi eraus, da sidd Der an engem Däiwelskrees, an dat probéiere mer ze vermeiden! Mir hunn iwwer 900 Leit hei an der Gemeng, déi iwwer 80 Joer hunn, gell!"

De Wochemaart donneschdes nomëttes bleift bis op Weideres bestoen, sou d'Christiane Brassel-Rausch. Dat wär kee grousse Maart: "mä kommt, mir ginn de Leit, déi akafe wëllen, frëscht Geméis, d'Méiglechkeet, a kommt, mir ginn den Händler, déi hiert Liewen domat verdéngen, och d'Méiglechkeet, an dann, mengen ech, hu mer gutt geschafft!"

An deem Sënn wären dann och Parkinge ronderëm de Stadkär gratis.