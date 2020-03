D'Auteure vum Rapport sinn dogéint, datt d'Enquête vu PWC iwwert de Finanzbedruch an der Hesper Gemeng verëffentlecht gëtt ...

... dat ass e Samschdeg am Lëtzebuerger Wort ze liesen.

Virdru scho war déi sougenannte Commission d'accès aux documents zur Konklusioun komm, datt den Audit net zwéngend public misst gemaach ginn. Elo huet och Pricewaterhouse Coopers sech dogéint ausgeschwat. Mam Argument, wéi et heescht, am Audit géifen ze vill kritesch Informatioune wéi d'Nimm vun de Leit dra stoen.

PWC hat bekanntlech ënnersicht, wéi et dozou komme konnt, datt zu Hesper zwee Mataarbechter vun der Gemeng wärend 20 Joer Suen a Milliounenhéicht ënnerschloe konnten. D'Oppositioun am Gemengerot hat de Buergermeeschter Marc Lies gedréckt, de Rapport ëffentlech ze maachen. Den 3. Abrëll befaasst sech de Gemengerot op en Neits mam Sujet.

Kritesch Informatioune schwäerzen, hält den CSV-Gemengepapp an der Zeitung net fir méiglech. Domadder wier de Gros vum Rapport schwaarz an et géif ze vill Spillraum fir Interpretatioun bleiwen.