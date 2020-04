Fir de lokale Commerce ze ënnerstëtzen, hunn de Schäfferot an de Geschäftsverband de Mëttwoch de Moien de Projet #MäinDiddeleng virgestallt.

Als Solidaritéitsaktioun mat Geschäftsleit, déi vun der Corona-Kris betraff sinn, ass d'Initiativ #MäinDiddeleng geduecht, déi de Mëttwoch de Moien an der Märei vun der Forge du Sud presentéiert gouf. D'Haaptmesuren dovu sinn Akafsbonge vun Diddelenger Geschäftsleit, déi een um Internetsite maindiddeleng.lu kréie kann. Iwwert dee Wee kann een de lokale Commerce ënnerstëtzen, soubal sech d'Situatioun normaliséiert huet oder et keeft ee Solidaritéitsbongen ouni Géigeleeschtung. Fir de President vum Diddelenger Geschäftsverband hat et kee Sënn, e puer Saachen an d'Liewen ze ruffen, mä d'Kräften ze bündelen. An enger 1. Entrevue, virun enger décker Woch, gouf vill un der Privatinitiativ geschafft, déi um Ufank heivu stoung. Den Alain Clement sot dat heiten zur aktueller Situatioun vu Geschäftsleit:

Den Alain Clement

"Et si Geschäfter, déi wäerten dës Kris ouni gréisser Plommen ze loossen iwwerstoen, well jo och de Staat sech hei oder do gutt mat abréngt. Et sinn awer och Betriber - an ech denken do zum Beispill un eis Coiffeuren - déi einfach elo zou hunn, wou een och op Einname muss verzichten. Wann déi Kris eriwwer ass, geet zwar sécherlech jidderee sech d'Hoer schneiden, awer dat, wat elo feelt, dat ass net méi nozehuelen. Fir eng Kleederbranche, déi sech, well se d'lescht Joer schonn eleng zu Diddeleng duerch de shared space e Plus verzeechent a vläicht méi akaf huet, kënnt elo grad an där Phas, wou d'Leit déi nei Kollektioune kafen, sou eng Kris wéi déi heiten. Déi stinn zum Deel virun existenzielle Problemer. An ech hu sou mat muncherengem geschwat an ech wëll och net verheemlechen, dass sou munchereen dobäi Tréinen an den Aen hat."

Bannent 24 Stonnen hu sech iwwregens 44 Butteker a Restauranten op dësem Internetsite ageschriwwen!

PDF: Offiziellt Schreiwes