3 Stonne souz den Hesper Gemengerot um Freideg beieneen an natierlech goung et do och iwwert den Audit vu PwC.

Den Audit gouf gemaach, well Joerzéngten zwee Gemengenaarbechter Suen a Milliounenhéicht konnten detournéieren.

D'Fro vun der Publikatioun vun där Etüd - déi handelt drëms, wéi et zu deem Finanzbedruch konnt kommen a wéi een esou eppes an Zukunft verhënnere kann - stoung nees am Raum, nodeems den 10. Mäerz d'Commissions d'accès aux Documents decidéiert huet, datt d'Gemeng sech un d'Decisioun vum Auteur vun deem Rapport muss halen.

PwC refuséiert jo d'Publikatioun, well sech d'Fro vum Droit d'auteur stellt, ma och well et sensibel Date wieren, déi hei beschriwwe ginn, zum Beispill de System, wéi déi finanziell Aktivitéiten ofgewéckelt ginn. Och d'Nimm vu Mataarbechter stinn dran. Wann een ufänke géif ze schwäerzen, dann hätt een een Texte, deen zu iwwert 50 Prozent net ze liese wier, esou den Hesper Gemengepapp Marc Lies. An da géifen d'Interpretatiounen ufänken.

Et koum dee Punkt an der Gemengerotssitzung, do huet de Gemengepapp Marc Lies de Schulterschluss vun alle Parteien am Conseil gefrot, e Geste, datt een d'accord ass, datt de Rapport net Publique gemaach gëtt. Ee Geste, deen d'Conseillere vun der Oppositioun him awer refuséiert hunn. Et wollt een dee Geste aus engem bestëmmte Grond net maachen, esou den Oppositiounspolitiker vun der DP, de Claude Lamberty.

De Claude Lamberty

Am Endeffekt geet et ëm d'Steiergelder vun den Hesper Bierger, wou et drëms geet, fir méiglechst vill Transparenz do dran ze kréien, fir datt d'Hesper Leit wierklech gesinn, datt näischt ënnert den Teppech gekiert gëtt. An do hu mir einfach gesot: voilà,mir hätten deen Dossier eben esou ugepaakt, datt et kloer gewiescht wier, dass den Optrag esou gewiescht wier, datt de ganze Gemengerot driwwer informéiert gëtt an enger enger ëffentlecher Sitzung, wou automatesch voll Transparenz do gewiescht wier. Ech mengen, mir hunn dat haut zur Kenntnis geholl, datt PwC gesot hutt, dat doten dierft dir net erausginn, an datt de Schäfferot sech dorunner hält.

De Marc Lies huet op dee feelende Geste esou reagéiert:

De Marc Lies

Ech verstinn et, mee et wier net schlecht gewiescht fir d'Solidaritéit op dësem Punkt kënnen ze dokumentéieren. Well d'Situatioun déi ass, datt d'Gemeng hätt kënnen an eng ganz penibel Situatioun kommen. Och wat d'Rechtsspriechung ugeet. Och aus deem Grond sinn ech e bëssen enttäuscht, datt mir dat net als gesamte Gemengerot mat alle Conseilleren konnte maachen.

D'Gemengerotsmembere sollen awer Accès op de Rapport kréien, war et d'Propose vum Marc Lies. D'Conseillere sollen den Text am Sekretariat liese kënnen. Mee näischt soll no bausse goen, well d'Gemeng sech soss strofbar mécht.

D'Oppositioun, d'DP an déi Gréng, zu Hesper hunn an hirer Interventioun drop opmierksam gemaach, datt een hei vun enger externer Firma virgeschriwwe kritt, wat een als Gemeng dierft maachen. Dat wier fragwürdeg. Et géif ee sech elo mat der Net-Publikatioun d'accord weisen, well ee kee Choix hätt. Mee et géif een d'Enquête vun der Justiz ofwaarden, an dann nees Froe stellen.