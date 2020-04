Net nëmmen d'Fouer ass dëst Joer net a gewinnter Form um Glacis, mä net manner wéi eng ronn 100 Evenementer goufe bis Enn Juli an der Stad ofgesot.

Dozou gehéiert den Oktav-Mäertchen am Mee, d'Feierlechkeete fir Nationalfeierdag, de Blues'n'Jazz Rallye am Juli am Gronn a Clausen, d'Fête de la Musique, d'Noperschaftsfest, grad wéi d'Quartierskirmessen, zB zu Zéisseng, Gaasperech a Bouneweg. Gestrach sinn och all d'Concerten op der Plëss an um Knuedler bis den 31. Juli, all d'Brocanten bis dohinner, grad wéi déi 3 Datumer fir den Event Konscht am Gronn tëscht Mee a Juli.

Och de City Skyliner wäert net installéiert ginn.

Iwwert den Datum vum 31. Juli ewech sinn och d'Events Kanner in the City, d'Sport-Wochen am Summer, d'Streeta(rt)animation am August an eben d'Fouer Enn August annuléiert.

De Maart um Knuedler fonctionéiert iwwerdeem mëttwochs an samschdes weider, de Glacismaart ass bis Mëtt Juli 3 Mol samschdes mat nëmmen dem Verkaf vu Liewensmëttel an d'Food Trucks kënnen och weider den Take-away-Service ubidden.