Eng ganz Rei Commercen hu sech an de leschte Woche mat der Stad Lëtzebuerg a Kontakt gesat op der Sich no Hëllef.

E puer nei Mesurë sollen an den nächste Woche presentéiert ginn. Dës bleiwe fir déi nächst Zäit awer virun allem digital.

Et kéim een den Ament net dolaanscht, och digital ze existéieren, heescht et aus der Stad. Eng Varietéit u lokale Shopping-Plattformen existéiere schonn. Eng digital Vitrinn fir d'Geschäfter aus de 24 Quartieren aus der Stad soll dobäi kommen. Mat kuerze Presentatiounen an direkt verbonne mat LetzShop.

"A wou ee virun allem och de Clienten d'Méiglechkeet gëtt, Akafsbongen ze kafen. Déi Sue ginn dann direkt un d'Geschäftsleit. A wann d'Butteker nees opginn, kënne se dës aléisen. D'Stad Lëtzebuerg ass och prett, fir e gewëssene Montant bäizeleeën, als Solidaritéit-Geste, fir och Geschäfter direkt vun eiser Säit aus ze ënnerstëtzen.", esou de Serge Wilmes, Schäffe vun der Ville de Luxembourg.

De Stater Geschäftsverband begréisst dës Initiativ, ewéi et se och schonn an anere Gemenge gëtt, bleift awer virsiichteg.

"Dat eenzegt, wou ee muss vläicht oppassen, ass, datt mer am Endeffekt net ze vill där Plattformen hunn. Net datt de Client sech herno net dran erëm fënnt an datt eng där anerer Konkurrenz mécht.", betount de Guill Kaempff, de President vum Stater Geschäftsverband.

Et misst een de richtege Wee fannen, fir dës Initiativ ëmzesetzen. Ob dat elo op enger nationaler, lokaler, oder scho bestoender Plattform geschitt.

Do dernieft ass et d'Fuerderung un d'Stad Lëtzebuerg an och un d'Regierung, no der Kris Lëtzebuerg nees lukrativ fir den Tourist ze maachen. Mat déi wichtegst Saison vum Joer wier ausgefall.

"Datt mer herno, wann d'Kris eriwwer ass an nees alles lues a lues opgeet, virun allem an d'Richtung ginn, fir Campagne Publicitaire ze maachen. Datt mer och ënner anerem eisen internationalen Tourismus nees opgebaut kréien.", esou nach de Guill Kaempff.

Dat fir och längerfristeg ënner d'Äerm gegraff ze kréien. Kuerz oder mëttelfristeg kéint och eng finanziell Sprëtz fir d'Commerçantë kommen.

"Der Stad Lëtzebuerg geet et finanziell gutt. Dofir si mer och prett, de Geste ze maachen, fir hinnen (Commerçanten) vläicht eng finanziell Enveloppe ze ginn. Mir mussen datt aktuell awer nach mat den zoustännege Ministèren iwwerpréiwen. Well mir kënnen net eng Hëllef ginn, wa se net rechtlech méiglech ass a se géint dat nationaalt oder europäescht Gesetz verstéisst. Mir schaffen awer den Ament drun.", erkläert de Serge Wilmes.

De Geschäftsleit géif et drëms goen, vun hirem eegene Geschäft ze liewen. Net vun den Hëllefsmesüren. Ausser et géing natierlech net anescht.