No enger Ënnerbriechung vun eppes méi wéi engem Mount war zu Diddeleng de Maart nees op, mat Clôturë viru Stänn a Markéierungen um Buedem.

D'Forge du Sud war jo déi eenzeg gréisser Stad am Land, déi decidéiert hat, hire Maart zouzemaachen.

Diddelenger Maart/Reportage Eric Ewald

Ronn ee Mount dono stinn d'Gemengeresponsabel nach ëmmer zu där Decisioun. Dëse „ganz beléifte sozialen Treffpunkt“ vun an der Haaptsaach eelere Leit sollt ënnerbonne ginn.

Sot de Buergermeeschter Dan Biancalana op der Gemengen- a Maartplaz; virum Hannergrond vun der Maskeflicht hätt een de Maart awer elo erëm kënnen opmaachen. Den zoustännege Schäffe Loris Spina huet an deem Kontext op eng Analys vun der Maartclientèle verwisen.

„Do huet sech erausgestallt, dass dat virun allem eeler Persoune sinn, an eeler Persoune sinn a bleiwen nach ëmmer ganz vulnerabel an dëse Krisenzäiten!“

Fir si ze schützen, wär decidéiert ginn, de Maart zouzemaachen; wéinst den neie Precautioune wär dat awer net méi néideg, sou de Maartschäffen! De Buergermeeschter Dan Biancalana huet betount, d'Maartleit an d'Cliente wäre frou, dass nees Maart ass:

„Mä dat ënnersträicht jo erëm, dass dat heiten e sozialen Treffpunkt awer och ass. Dofir muss een dat och weider am A behalen an hoffen, dass jidderee sech un d'Regelen hält!“

Wat d'Clienten ugeet, huet e Mann erkläert, aner Mäert, wéi z.B. zu Esch, wären awer opbliwwen. Hien hätt net matkritt, firwat deen Diddelenger zou war an elo nees op ass:

„Ëmmer donneschdes si mer heihin zesummekomm, dono eng Tiessche Kaffi drénken an dann, deemno wéi et ass, si mer dann och nach iesse gaangen. Mä elo musse mer vun hei aus d'Iessen ebe mat heemhuelen!“

Och eng Cliente sot, si hätt net sou richteg verstanen, firwat de Maart zu Diddeleng zou war:

"All Gemeng decidéiert do anescht!“

Eenzel Maartleit haten ugebueden, fir Saachen heemzeliwweren. Fir d'Vendeuse vun enger Bäckerei war dat allgemeng e Succès; zu Diddeleng hätt et awer net gutt geklappt:

"...parce qu'il fallait avoir 30 € de livraison. Il y avait beaucoup de clients qui ne voulaient pas!“

Dem Patron vun enger Metzlerei no hätt een net souvill Leit erreecht wéi um Maart:

„...mä mir konnten awer deene Leit, déi wierklech eis Wuer wollten, wéinstens heemféieren, fir dass déi Leit awer zefridde waren.“

Et hätt sech gelount an och net, méi Aarbecht an Zäit an Usproch geholl, wär awer e Geste fir de Client gewiescht an dofir eng win-win-Situatioun. Jidderee misst elo kucken, ob e mat deem Service virufiert oder net: Hie selwer géif dat net maachen, huet de Mann erkläert. Fir de Maartschäffe Loris Spina wären d'Maartleit sécher léiwer um Maart gewiescht, mä si hätten awer dovu profitéiert, fir ze liwweren, an dee Service wär gutt bei de Clienten ukomm.