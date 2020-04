D'Bauschuttdeponie zu Monnerech, soll an der zweeter Hallschent vum Joer nees opgoen. Dat fir ongeféier 2 Joer. An duerno gëtt e Solarpark draus gemaach.

Dee Plang gouf e Freiden am Monnerecher Gemengerot ugeholl, wéi d'Wort um Méindeg schreift. Déi ganz Sanéierung géif 17, 5 Milliounen Euro kaschten.



2014 war d'Deponie jo massiv an d'Rutsche komme an hat eng Strooss zerstéiert.