Wéi d'Stad Lëtzebuerg e Mëttwoch an engem Communiqué matdeelt, kënne bis de 4. Mee keng Payementer am Guichet-caisse am Bierger-Center gemaach ginn.

Schreiwes: Fermeture du guichet-caisse du Bierger-Center le lundi 4 mai 2020 La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu'aucun paiement de facture ne sera possible au guichet-caisse du Bierger-Center en raison de travaux de clôture de fin d'exercice le lundi 4 mai 2020. Information communiquée par l'Administration communale