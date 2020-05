An der Läscht ginn et ëmmer méi Fäll, wou d’Déieren aus de Bëscher an d’Duerf kommen, an do fir Schued suergen, andeems se Gäert duerchwullen.

D’Monnerecher Gemeng wëll reagéieren, wat awer net sou einfach ass, wéi de Joël Detaille am Gespréich mam Buergermeeschter gemierkt huet.

Wëllschwäin zu Monnerech / Reportage vum Joël Detaille

De Jeannot Fürpass ass formell, a schwätzt vun enger Situatioun déi alles wéi net agreabel wier. Schonn zanter 2 Joer sinn ëmmer méi Wëllschwäin an de Wunngebidder vu Monnerech ënnerwee. E ganze Koup Leit hu Schued doheem, well d'Wëllschwäin bis an de Gaart vun de Leit kommen, sou och beim Buergermeeschter selwer. Et wier eng Situatioun, déi ufänkt net méi akzeptabel ze sinn.

Schold un deem Ganzen, wieren zwou Saachen. Engersäits déi waarm Wanteren, an Zweetens, den ominéise Crassier tëscht Monnerech an Esch. Nom Rutsch vun 2014 wier do elo eng gewësse Rou agetrueden an d'Wëllschwäin kéinte sech do an aller Rou reproduzéieren, sou de Jeannot Fürpass. Och duerch déi mëll Wantere géif d'Reproduktioun dramatesch Zoustänn kréien, well och e Sécherheetsaspekt Suergen mécht, sief et fir d’Awunner beim Kontakt mat engem Wëllschwäin, wéi awer och wat de Verkéier ugeet. Op Initiativ vun der Gemeng sollten dofir zwou Klappjuegten organiséiert ginn, déi awer dunn vum zoustännege Fierschter nees annuléiert goufen, aus Sécherheetsbedenken. Et ass no bei den Haiser an och zimmlech flaach an där Géigend. De Buergermeeschter erënnert dobäi just u Fenteng, woubäi een da wéisst, dass et net evident ass.

Enn Abrëll huet de Monnerecher Gemengerot, no intensiver Berodung unanime decidéiert, fir selwer aktiv ze ginn, souzesoen als leschten Auswee, an de Juegd-Lous ze steeën.

De Buergermeeschter betount, dass et definitiv net un der Gemeng wier, fir op d'Juegd ze goen, mä hei géif een eleng do stoen, an et kéint een d'Leit net am Ree stoe loossen.

Jeannot Fürpass: Sou dass mer eis virstellen, éischtens emol eis Interête vun der Gemeng, vu que dass d'Gemeng jo Proprietär vun den Terrainen am Juegdlous ass, fir eis Interêten am Syndikat ze vertrieden, A, an B fir dann eventuell och ze kucken, fir dat Juegdlous ze steeën.



Wat op Grond vun der Corona-Zäit awer wuel net virun Enn vum Summer wäert méiglech sinn. Bis dohi muss een zu Monnerech also wuel léieren, mat de Wëllschwäin vum Crassier ze liewen. Dono misst een dem Jeannot Fürpass no kucken, wéi een da ka virgoen.