De Stater Schäfferot huet e Méindeg de Moien e Plang zu der Rentrée ugeholl, deen awer nach weider adaptéiert muss ginn.

„Et feelen eis de Moment nach eng 80 Leit, mä mir missten der aus dem nationale Pool genuch kréien“, dat sot d'Lydie Polfer e Méindeg am Nomëtteg an enger Sëtzung vum Stater Gemengerot zur Schoulrentrée de 25. Mee an ë.a. der Grondschoul. D'Stater Buergermeeschtesch huet vun enger Herkulesaarbecht vun allen Acteure geschwat, eben och well d'Prämissen dacks geännert hätten:

"Dat war fir all déi, déi ech elo just genannt hunn, all Kéiers nees eng Erausfuerderung, fir sech deenen neien Donnéeën unzepassen, an déi lescht Upassung koum de Moien. Nëmme fir Iech et ze soen. An dat wäert also och nach net ganz fäerdeg sinn."

Stater Gemengerot/ Lydie Polfer (1)

Den Acceuil tëscht 7 an 9 Auer

D'Lydie Polfer ass donieft op den Accueil tëscht 7 an 9 Auer agaangen, deen ee Moment vum Minister Claude Meisch envisagéiert gouf:

"Dat hätte mer elo beim allerbeschte Wëllen net kënne stemmen, weder vun der Plaz hier, nach vun de Leit."

Stater Gemengerot/ Lydie Polfer (2)

D'Educatiounsschäffe Colette Mart huet preziséiert, dass d'Stad 84 zousätzlech Leit aus dem nationale Pool bräicht, woubäi ee gesot kritt hätt, dass sech vill Leit dofir gemellt hätten:

"D'Schoulpersonal, dat eis muss aushëllefen, gëtt an engem Pool vum Men rekrutéiert. Hei handelt et sech ë.a. ëm Studenten, mä d'Saache sinn net ganz einfach, well d'Studenten och iergendwann Examen hunn, heiansdo nëmmen eenzel Deeg an net permanent disponibel sinn."

Stater Gemengerot/ Colette Mart (3)

Den nächste Freideg wär eng Formatioun am Groussen Theater, sot déi zoustänneg Schäffen. Déi och nach betount huet, dass d'Spillplazen an de Schoulhäff op wären, awer just fir d'Kanner aus der Schoul an net fir déi vu baussen, an dass een, fir ze botzen, op d'eegent Personal zréckgräife géif a wann dat net géif duergoen, dann op Personal vu Firmaen.

Klasséiere vu nationale Monumenter

E weidere Punkt um Ordre du jour war d'Propos vun der Kulturministesch a fréierer Stater Schäffe Sam Tanson, fir zwee Haiser an der Rue Jean l’Aveugle um Lampertsbierg als national Monumenter ze klasséieren. D'Buergermeeschtesch sot, et wär ee weider géint dës Propos, woufir um Enn och eng Majoritéit war, a si huet d'Fro gestallt, wat un der Base stoung vun der Entwécklung vum ënneschte Lampertsbierg:

"Dat ass de Plan Vago. An ech maachen elo hei guer keng Polemik, mä dir wësst heibannen, vu wiem deen ugeholl ginn ass. Ech mengen, eng Partei war dogéint, dat war meng. Déi war allerdéngs och an der Oppositioun. Dat läit sou an der Natur, vläicht vun der Saach. Mä do ass de ganzen ënneschten Deel vum Lampertsbierg als Secteur central aklasséiert ginn. An dunn ass dat geschitt, wat der op der ganzer Allée Scheffer gesitt an eben och an deene Stroosse ronderëm. Et ass elo ze spéit, fir iwwert déi Saachen ze kräischen."

Stater Gemengerot/ Lydie Polfer (4)

D'Ursaachen dovu léichen eben an Decisioune vu viru 50 Joer, déi d'Gemeng engagéiere géifen, huet d'Lydie Polfer gemengt. Et wéilt ee koherent bleiwen, et wär vill geschützt an der Stad a si wär gespaant, wéi d'Geschicht weidergeet vun Haiser, fir déi eng Baugeneemegung virlouch, déi d'Leit awer gestoppt kruten. "Sou wéi et elo ass, kann et net bleiwen, well dat ass keng Léisung“, sot d'Stater Buergermeeschtesch, fir déi et heiwéinst "bal doudsécher" zu engem Prozess kéim.

Ënnerstëtzung vun de Stater Butteker, Hotellen a Restauranten

Gemengerot Stad - Reportage Eric Ewald

„Dat nennt een am Fong net Kooperatioun, Collaboratioun a Fairness!“: Déi Wierder huet d'Lydie Polfer gëschter Mëtten am Gemengerot gebraucht, wéi et op Ufro hi vun déi Gréng, LSAP an déi Lénk ëm d'Ënnerstëtzung vun de Stater Butteker, Hoteller a Restaurante virum Hannergrond vum Coronavirus goung.

D'Stater Buergermeeschtesch huet sech doru gestouss, dass déi 3 Oppositiounsparteien aus zwou Motiounen, déi am leschte Gemengerot vun hinnen an de Majoritéitsparteien deposéiert goufen, eng gemaach hätten. An dat, ouni mat DP an CSV doriwwer ze schwätzen, Eric Ewald:

D'Lydie Polfer huet dat eng speziell Manéier genannt: „Mä, mäi Gott, et gëtt een alt ëmmer nees iwwerrascht, dass sou eppes méiglech ass!“

„Dat ass net sou, wéi et soll sinn, an net ganz korrekt!“, ass d'Stater Buergermeeschtesch weider gefuer, fir doropshin e klengt Wuertgefecht mam François Benoy vun déi Gréng ze hunn: „Neen, w.e.g., wierklech, dat ass sou onkorrekt! Dat do kann net sinn! Et kann een net vun engem anere senger Motioun soen: Mir maachen elo eng nei, vun deenen zwou, an Dir hutt mat deenen, déi déi gemaach hunn, mol net geschwat! Sou kann een net verfueren!“

„Mir hunn net gesot, dass mer eng nei Motioun am Numm vun iergendengem aneren deposéieren!“, war dem François Benoy seng Äntwert dorop. Nom Depot vun deenen zwou Motiounen, de leschte Mount, wär gesot ginn: „...et ass op jidder Fall sou bei deenen 3 Fraktiounen ukomm, dass innerhalb vu kierzester Zäit, spréch an de Wochen, déi dono kommen, dann eng Kommissioun gemaach gëtt, wou een dann iwwert déi Motioune ka schwätzen!“

Well et awer net zu sou enger Kommissiounssëtzung koum, hätte sech déi 3 Oppositiounsparteie gesot, et géif een aus deenen zwou Motiounen, déi een nieftenee geluecht hätt, eng Textpropos maachen. Dat wär vun deenen 3 positiv-konstruktiv geduecht gewiescht, sou de grénge Gemengerotsmember; d'Oppositiounsparteien hätte sech just gewënscht, dass et méi séier virugoe géif. E Virgank, dee fir d'Lydie Polfer nawell respektlos ass: "An enger Zäit, wou mir hei - net nëmme mir als Schäfferot, mä d'ganz Administratioun - awer wierklech net nëmmen 8 Stonne schaffen, ne, un all deem, wat muss gestemmt ginn!"

Um Enn gouf sech dunn drop gëeenegt, e Freiden déi entspriechend Kommissiounssëtzung anzeberuffen an e Méinden dann am nächste Gemengerot nach emol heiriwwer ze schwätzen.