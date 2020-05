Zënter dem 4 Mee fueren, an Optrag vun der Stad Lëtzebuerg, 2 Autoen duerch d’Stroosse vum Stater Territoire.

Dës sinn ekipéiert mat Héich-Resolutioun-Kameraen an engem Scanner. All 5 Meter gi 5 Fotoe geschoss, déi nodréiglech iwwer Computerprogrammer zesummegesat ginn. Resultat vun dëser Aktioun ass eng 360-Grad-Digitaliséierung vum 250 Kilometer grousse Stroossennetz.

D'Firma, déi mat dëser Aarbecht beoptraagt gouf, ass Societéit "Cyclomedia Deutschland GmbH". Mat hiren Autoe kënne si a realer Zäit eng Onmass un Daten ophuelen, déi dozou déngen, eng virtuell Siicht ze reproduzéiere vum gesamte Stroossen-Environnement.

Zil ass et, zum Beispill, fir eng Bestandsopnam ze maache vum gesamte Stad-Bild oder iwwer den Zoustand vum Stroossennetz. Niewebäi ass et en exklusiven Tool fir Servicer vun der Stad Lëtzebuerg, haaptsächlech aus der Siicht vum Bauwiesen. Domat gëtt d'Aarbecht fir eng Rei Stater Fonctionnairë vereinfacht. Si kënne mat grousser Prezisioun all Elementer aus der Landschaft um Computer kucken, a souguer moossen, mat enger Prezisioun bis zu 2 Zentimeter. Big Brother is watching you?

Wat den Dateschutz ugeet, sou soen déi Responsabel, dass all Detailer mat der CNBD ofgekläert ass, dass all Gesiichter a Placke maskéiert ginn, an dass Biller nëmmen intern vun der Stad Lëtzebuerg däerfe consultéiert ginn.