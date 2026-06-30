Enger Etüd vun der Schwäizer Bank UBS no huet 2025 eng Rekordzuel vu Leit weltwäit d'Zomm vun enger Millioun Dollar u Verméigen iwwerschratt. Knapp eng Millioun Leit oder am Schnëtt 2.600 den Dag goufen deemno zejoert Dollar-Millionären, wéi d'UBS en Dënschdeg matgedeelt huet. Knapp d'Hallschent vun den neie Millionäre kënnt aus den USA, viru China, Japan, Däitschland, Groussbritannien a Frankräich.
Der UBS no ass dat weltwäit Privatverméigen 2025 an Dollar ëm 10,8 Prozent geklommen an huet domat de Wuesstem vum Joer 2024 (4,6 Prozent) an 2023 (4,2 Prozent) däitlech iwwertraff. Am stäerkste war de Verméigenswuesstem an Europa, dem Noen Osten an Afrika mat 17,5 Prozent - begënschtegt duerch e méi schwaachen Dollar - virun Nord- a Südamerika mat 8,5 Prozent. Den asiatesch-pazifesche Raum huet e Wuesstem vu 5,9 Prozent registréiert.
Millionär ze sinn, bedeit awer net, eng Millioun Dollar um Konto ze hunn. Tatsächlech stellt fir déi meescht Leit déi selwer genotzt Immobilie de gréisste Verméigenswäert duer. D'Haussë vun den Immobiliepräisser hunn deemno villen zum Millionärstatus gehollef. Dat erkläert wuel och, firwat Lëtzebuerg - dat Land, an deem d'Immobiliepräisser Spëtzewäerter erreechen - am Ranking op enger vun den éischte Plazen ass.
Op der éischter Plaz läit d'Schwäiz mat engem duerchschnëttleche Verméige pro Erwuessenem vun 910.382 Dollar, suivéiert vun den USA mat 696.277 Dollar a Lëtzebuerg op drëtter Plaz mat 654.732 Dollar. Frankräich läit mat engem duerchschnëttleche Verméige vun 341.359 Dollar op der 15. Plaz, hannert Däitschland mat 346.613.
D'UBS huet sech och d'Unzuel vun den Dollar-Millionäre pro Land ugekuckt. Zu den Top 3 zielen d'USA mat bal 23.627.000 Millionären, suivéiert vu China mat 5.305.000 a Japan mat 2.902.000. Däitschland läit op Plaz 4 mat 2.648.000 Millionären, Frankräich op Plaz 6 mat 2.388.000, d'Belsch op Plaz 16. mat 556.000 a Lëtzebuerg op Plaz 30 mat bal 85.000 Millionären.
Hannert dëser 30. Plaz stécht allerdéngs eng aner Realitéit: Well de Grand-Duché op den 1. Januar 2025 bal 680.000 Awunner gezielt huet, bedeit dat, datt bal all Zéngten (12%) zu Lëtzebuerg Millionär ass. Kuckt een nëmmen déi erwuesse Bevëlkerung, steet Lëtzebuerg souguer ganz uewen um Podium: "Am leschte Joer hate mir dorop higewisen, datt zu Lëtzebuerg an an der Schwäiz méi wéi all siwenten Erwuessenen en Dollar-Millionär wier. Tatsächlech läit dat Verhältnis zu Lëtzebuerg Enn 2025 éischter bei engem vu sechs", schreift d'UBS - e Weltrekord, nach virun der Schwäiz an Hongkong.
A Lëtzebuerg brécht nach e weidere Rekord: nämlech de vum Undeel un Erwuessenen, déi e Verméige vu méi wéi 100.000 Dollar huet. Iwwer 70 Prozent vun den Awunner falen der Etüd no an déi Kategorie, virun Australien an der Belsch.
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