Wéi all Joer invitéiert RTL Infos Iech och dëst Joer nees, hire Vergläichstool auszeprobéieren.
Wat mécht ee gudde Salaire aus? Ass et een, deen et engem erlaabt, ouni vill driwwer nozedenken, Suen auszeginn? Oder ass et een, deen et engem d'Gefill gëtt, op der Gehaltsspëtzt ze sinn? Oder ass et einfach just déi Zomm, déi engem fir ee gutt Liewen duergeet?
Déi Froe muss natierlech all Mënsch fir sech selwer beäntwerten. Vun eiser Säit hu mir d'Inspection générale de la sécurité sociale ( IGSS) drëm gebieden, eis en Abléck an hir Statistiken ze ginn, fir eng "Gehälterskala" ze bauen, déi et Iech erlaabt, Äre Salaire mat deem vun anere Leit zu Lëtzebuerg ze vergläichen - egal ob am ëffentlechen oder am private Beräich.
D'Gehälterskala ass einfach opgebaut; d'Salairen zu Lëtzebuerg goufen an Tranchë vun 10 Prozent agedeelt - vun den niddregsten 10 Prozent bis zu den héchsten 10 Prozent.
Bei den Zuele geet et ëm Brutto-Léin op Vollzäit-Basis. Mat do dra sinn d'Basis-Gehälter, genee wéi och Zouschléi. Primmen, Gratifikatiounen an ausbezuelt Iwwerstonne sinn allerdéngs ausgeholl. D'Salaire stelle sech grondsätzlech aus alle Beschäftegungsverhältnisser vum Joer 2025 zesummen, mat Ausnam vu bestëmmte Beruffer (zum Beispill Haushaltshëllefen a private Stéit, Interimen, kuerzfristeg Kontrakter, Studenten a Leit an der Ausbildung.
D'Gehälterskala, wou Dir Äre Salaire vergläiche kënnt, fannt Dir hei am Artikel vun RTL Infos.