RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Commentaire vum François AulnerLogement : Ewéi d’DP-CSV der CSV-DP am Wee steet

François Aulner
D’Approche vun der CSV-DP-Regierung, fir méi a méi séier Logement ze bauen, geet an eng gutt Richtung. Nëmmen deelweis awer a bei wäitem net konsequent genuch. Dovunner ass de Fränz Aulner sech a sengem Commentaire 100-prozenteg sécher. Net just well d’Akteuren um Terrain dat soen, mee och d’Regierung selwer.
Update: 14.07.2026 12:50
© RTL

Et muss een et fairerweis soen: d’CSV an DP Majoritéit huet eng Rei Problemer erkannt an net alles iwwer Bord geheit, wat déi viregt Regierung lancéiert hat, ewéi de Kaf vu Wunnengen um Plang duerch de Staat – ëmmerhin ass d’DP jo nach ëmmer an der Regierung. Schwaarz-Blo huet awer och zum Beispill d’Reegelen iwwert de Bau vu bezuelbare Wunnengen op clever Aart a Weis nogebessert, e puer administrativ Prozedure vereinfacht, respektiv Vereinfachungen op den Instanzewee geschéckt, se wëll d’Garantie d’achèvement bei Keef um Plang reforméieren a se huet en nationaalt Bautereglement ausgeschafft.

Esou wäit, esou gutt, mee den Inneminister Leon Gloden huet et e Freideg selwer gesot wéi vill gebaut gëtt, gëtt nach ëmmer vun der Gemeng definéiert. De Problem ass hei awer, datt d’Stad Lëtzebuerg d’lescht Joer just 1% gewuess ass an op 10 Joer gekuckt manner ewéi eng Rei Randgemengen. Dobäi huet d’Haaptstad mat 40% vun den Aarbechtsplazen a just 20% vun der gesamter Populatioun déi wichtegst Roll an der ganzer Landesplanung ze spillen.

De Muecht-Monopol vun de Gemengen am Beräich vum Logement geet och iwwert d’Decisioun eraus, ewéi vill gebaut gëtt, bis an de Micro-management eran. Hanner virgehalener Hand hu scho méi ewéi ee Proprietär, Architekt oder Entwéckler zouginn, datt een et sech net ka leeschten, sech mat enger Gemeng unzeleeën, och wann ee méint- oder jorelaang op eng Geneemegung waarde muss. Reklaméieren, dat bleift e Privileeg fir d’Nimbyisten – Leit, déi géint nei Wunnengen am Hannergaart sinn. Eng Gemeng wëll se aus elektorale Grënn net vergraulen. De Staat muss sech am Interêt vum ganze Land méi Mëttele ginn, fir dogéint ze wierken.

Lokalen an nationalen Interessi am Widdersproch

D’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet an enger Chamberkommissioun, wou et ëm de remembrement ministériel gaangen ass, virun engem hallwe Joer als éischt direkt gefrot, ob d’Leit no engem Remembrement nach ëmmer kéinte reklaméieren. D’lescht Woch wollt si hei op RTL mordicus net Jo zu enger Taxe op eidel Wunnenge soen, och wann all hire Bedenke géing Rechnung gedroe ginn. Aus Regierungs- an DP-Kreesser héiert een dacks, datt d’Lydie Polfer Tierm net gär huet. Alles dat, seet alles aus.

D’CSV-DP-Regierung an d’Majoritéit an der Chamber probéiert ze liwweren, ewéi de Leon Gloden seet. Mee d’DP-CSV-Majoritéit an der Stad neutraliséiert déi Aarbecht wa se ëmmer nees d'Baupotential erofdréckt. Och wann d’Stater Gemeng zweetgréisste Besëtzer vu Bauland hei am Land ass, ass se net eleng fir den deiere Wunnraum responsabel. D’Präisser ginn och duerch eng Accumulatioun vun neien – gutt gemengten – Normen an d’Lut. Och nei Reegele vun der aktueller Regierung, ewéi déi fir vill Espacen tëscht Gebaier, stinn am totale Widdersproch mat Verdichtung.

Bref: d’Politik steet sech selwer am Wee. D’Wunnpräisser gi weider erop a maachen eng Minoritéit glécklech. Déi aner, déi musse méi bezuelen oder auswanderen. An d’Employeure mussen den Drock op d’Paien astiechen.

Am meeschte gelies
Zesumme mam Xavier Bettel, Gauthier Destenay an Aspro
Katy Perry a Justin Trudeau op Spadséiergang iwwert de Fëschmaart
Video
Houschter Déckt
Feier laanscht d'N7 - d'Strooss ass nees fräi, kee Blesséierten
Fotoen
Staatsfinanzen presentéiert
Eng Ierfschaft huet d’Tripartite finanzéiert
Vermësstemeldung
Den Ahmed Mohamed Noureldin Sedky Abdelkader gëtt gesicht
Dréchent zu Lëtzebuerg
Appell fir Waasser ze spueren: Lokal och Sanktioune méiglech
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Commentaire vum Fanny Kinsch
Keng Sozial Medie sinn och keng Léisung
Audio
11
Commentaire vum Roy Grotz
D'Remontada: riicht an d’Mauer
Audio
13
Commentaire vum Michèle Sinner
Spezifesch Circonstancen
Audio
5
Commentaire vum Maxime Gillen
Tankrabatt: Déi falsch Léisung fir de richtege Problem
Audio
21
Commentaire vum Céline Eischen
Lëtzebuerg verdréit d'Hëtzt net
Audio
De Commentaire vum Roy Grotz
“Je maintiendrai” – Aen zou a weider …
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.