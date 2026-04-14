RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Claudia Kollwelter
Wéi séier gëtt aus enger politescher Entscheedung e Virurteel géint e ganzt Vollek? Déi Fro werft d'Claudia Kollwelter am Commentaire vun haut op. Eng Regierung handelt, e Konflikt eskaléiert, eng Decisioun fält – an op eemol gëtt net méi differenzéiert
Update: 14.04.2026 13:01
© RTL

Land, Leit a Regierunge sinn net gläich ze stellen!

Spéitstens zanter der russescher Invasioun vun der Ukrain gesi mer, wéi séier Verallgemengerungen entstinn. D’politesch Decisioune vun engem Regimm ginn op eemol mat engem ganze Vollek verbonnen. Och d’Mënschen, déi protestéieren, déi Angscht hunn, déi selwer ënnert de Konsequenze leiden, ginn dacks mat beurteelt, just wéinst hirer Hierkonft.

E ganz änlecht Bild gesäit een am Konflikt tëscht Israel a Palästina. Komplex politesch an historesch Hannergrënn ginn dacks op einfach Etikette reduzéiert. Aus Regierunge ginn “d’Mënschen”. Aus individuelle Schicksaler gi kollektiv Urteeler.

Och d’USA weisen dat ganz kloer. Eenzel Presidente prägen d’Bild vun engem Land esou staark, datt séier pauschal Aussoen entsti wéi “sou sinn d’Amerikaner”. Iwwer 300 Millioune Mënschen – all mat ënnerschiddleche Meenungen, Liewensweisen a Realitéiten – ginn esou op eng eenzeg politesch Linn reduzéiert.

An deem Moment, wou eng international Kris opkënnt oder politesch Spannungen eskaléieren, ginn d’Grenze séier net nëmme geographesch, mee och mental gezunn.

Esou Verallgemengerunge si bequeem. Si maachen eng komplex Welt méi einfach. Mee si sinn och geféierlech. Si ignoréieren, datt keng Gesellschaft homogen ass an datt vill Leit sech net mat den Decisioune vun hirer Regierung identifizéieren.

Politik ass komplex. Gesellschaften och. An trotzdeem gëtt dës Komplexitéit dacks op eng eenzeg Linn reduzéiert: D’Regierung vun engem Land sinn d’Leit vun deem Land. Eng Gläichstellung, déi esou awer net opgeet. Net all Bierger identifizéiert sech mat de politeschen Decisiounen, déi a sengem Numm getraff ginn. Net jiddereen huet iwwerhaapt d’Méiglechkeet, dës Decisiounen ze beaflossen.

Dës Zort vu Pauschaliséierung ass net nei, mee si schéngt sech an enger Zäit vu séieren Informatiounen an emotional opgelueden Debatten ze verstäerken. D’Konsequenz dovun ass eng Gesellschaft, déi ëmmer méi a Schablounen denkt, an där Virurteeler sech als Meenunge verkleeden, an an där et ëmmer manner drëms geet, ze verstoen – mee ëmmer méi drëms, séier eng Positioun anzeschloen.

Eppes geet dobäi awer verluer, wat eis Gesellschaft eigentlech auszeechne sollt: d’Fäegkeet, ze differenzéieren.

Et ass Zäit, dës bequeem Vereinfachung ze hannerfroen. Net well d’Welt einfach ass – mee genee well se et net ass. A well Mënschen ëmmer méi sinn ewéi d’Politik vun deem Land, an deem si zoufälleg gebuer goufen.

Am meeschte gelies
Comeback vu Georges Mischo net méiglech
Knaff, Šehović an Zwally: Dräi Changementer am Escher Schäfferot
8
Millioune Clienten an e puer Länner betraff
Hacker klaue sensibel Donnéeë vu Booking.com
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
61
Siwent Operatioun bannent kuerzer Zäit
Suergen ëm de fréiere Vëlosprofi Eddy Merckx
0
Vun Nopesch entdeckt
Elsass: Papp späert néng Joer ale Jong wärend engem Joer a Liwwerwon an
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De Commentaire vum Michèle Sinner
Um Mound ass d’Welt nach an der Rei
Audio
11
Commentaire vum Marlène Clement
De gëllene Käfeg verléiert u Glanz
Audio
13
De Commentaire vum Pierre Jans
Näischt ass net ongesond
Audio
13
De Commentaire vum Maxime Gillen
Digital Gewalt ass richteg Gewalt
15
Commentaire vum François Aulner
Aus "méi Netto vum Brutto" gëtt "waarm undoen"
Audio
15
Commentaire vum Annick Goerens
Jonker am Prisong: Vun Ufank u keng Chance
Audio
23
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.