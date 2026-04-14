Strooss vun HormusUSA hu mam Blockage ugefaangen

Joel Detaille
Den Iran schwätzt vu enger grousser Provokatioun a Piraterie a wëll dat Ganzt net acceptéieren.
Update: 14.04.2026 06:23
A ship is seen off the coast of Ras al-Khaimah, the day after the failure of US-Iran peace talks on April 13, 2026.
D’USA hu mat hirem Blockage vun der Strooss vun Hormus ugefaangen. Iranesch Häfen am Persesche Golf an am Golf vum Oman däerfen deemno net méi ugesteiert ginn.

Iranesch Militärschëffer géifen attackéiert, seet den Donald Trump.

Den Iran schwätzt vu enger grousser Provokatioun a Piraterie a wëll dat Ganzt net acceptéieren. Éischt grouss Tanker hätten awer schonn Demi-tour gemaach.

Den UNO-Generalsekretär Guterres huet an der Nuecht op en Dënschdeg béid Säite opgeruff, un de Verhandlungsdësch zeréckzekommen. En Accord wier sécher net iwwer Nuecht méiglech, mä wann ee weider matenee géif schwätzen, an d’Wafferou anhalen, wier een der Léisung sécher méi no.

Am meeschte gelies
"Schrecklech an der Aussepolitik"
Trump geet no Kritik u Krich am Iran verbal géint de Poopst vir
Video
Comeback vu Georges Mischo net méiglech
Knaff, Šehović an Zwally: Dräi Changementer am Escher Schäfferot

Och Lëtzebuerg betraff
Donnéeë vun iwwer enger Millioun Clientë vu Basic-Fit goufe geklaut
Video
Policebulletin
Versicht Déifställ a Geschäfter, Member vu Sécherheetspersonal mat Sprëtz blesséiert
Viktor Orban ofgewielt
Wat ännert elo fir d’EU an d'Ukrain?
Video
Weider News
De russeschen Ausseminister Sergej Lawrow ass a zu Peking gelannt.
Lawrow reest op Peking
Krich am Iran Sujet bei Gespréicher tëscht Russland a China
Kanada
Partei vum Premier Carney séchert sech an Komplementarwalen d'Majoritéit am Parlament
Appell vun IWF, Weltbank an IEA
Export-Kontrolle vu Pëtrol a Gas sollen evitéiert ginn
Fir Schutz vun eegener Stolindustrie
EU verschäerft hir Import-Reegelen
Fir d'éischte Kéier zanter Joerzéngten
Politesch Diskussiounen tëscht de Regierungen aus dem Libanon an Israel
Fluchbegleeder wiere sech
Lufthansa och e Mëttwoch an Donneschdeg vu Streike betraff
4
