RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

A Richtung Frankräich ënnerwee123 Kilo Cannabis am Cargo Center interceptéiert - als "Deko-Këssen" deklaréiert

RTL Lëtzebuerg
De Parquet deelt en Donneschdeg den Nomëtteg mat, datt d'Douanieren Ufank Mäerz no geziilten Ermëttlungen eng verdächteg Liwwerung aus den USA saiséiert hunn, déi un eng Adress a Frankräich hätt solle goen.
Update: 26.03.2026 14:31
Symbolfoto vun der Douane.
© Chris Schagen, Pierre Weimerskirch

D’Liwwerung, déi am Fliger transportéiert gi war, war als Deko-Këssen deklaréiert, ma wéi d’Beamten de Pak opgemaach hunn, hu si eppes ganz aneres dra fonnt. Iwwer 123 Kilogramm brutto Cannabis waren heiranner verstoppt. “Déi zoustänneg franséisch Autoritéite goufen direkt informéiert. Déi saiséiert Droge goufe versigelt an de Bestëmmungen no zerstéiert”, heescht et an der Matdeelung vum Parquet en Donneschdeg.

D’Quantitéit vun iwwer 123 Brutto-Kilogramm Cannabis géif “offensichtlech” iwwer de Kader vum individuellen oder geleeëntleche Konsum erausgoen a kéint just op eng “strukturéiert, groussugeluechte Verkafsaktivitéit hiweisen”. Liwwerungen, wéi déi, déi elo vun den Autoritéite saiséiert a vernicht gouf, géifen an der Ëmsetzung grouss “logistesch, finanziell a personell Mëttel” brauchen. Dat wier “charakteristesch” fir organiséiert Netzwierker. Dës Zort vun der organiséierter Kriminalitéit géif grouss Profitter generéieren an dacks benotzt ginn, fir aner Forme vun der Kriminalitéit ze finanzéieren.

D’Interventioun Ufank Mäerz géif weisen, wéi wichteg déi international Zesummenaarbecht am Kader vum Drogeschmuggel, ma och d’Vigilance vun den Douaniere wier, heescht et am Statement vum Parquet.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.