Am Laf vum Joer 2024 si 15.200 Frontalieren eng éischte Kéier op Lëtzebuerg schaffe komm. Den Undeel vu Leit aus Frankräich hëlt weider zou, wougéint manner Belsch an Däitscher heihi schaffe kommen.
8.200 Auslänner sinn iwwerdeems nei heihi schaffe komm a sinn och Residenten.
Déi Zuele ginn aus enger Publikatioun vum LISER, dem sozio-ekonomeschen Recherche-Institut ervir, no enger Demande vum Wirtschaftsministère.
An deem Pabeier gëtt och déi ëmmer méi grouss Wichtegkeet vun auslänneschen Aarbechtskräften ervirgestrach.
50% vun alle Salariéen, déi nei heihi schaffe kommen, verloosse Lëtzebuerg iwwerdeem nees bannent den nächste 5 Joer.
LUXTALENT: Attraction et rétention des talents au Luxembourg