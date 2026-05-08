RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ermëttlung erfollegräichPolice kläert zwee Iwwerfäll an der Stad op

RTL Lëtzebuerg
Zwee Iwwerfäll op Butteker an der Stad goufen en Donneschdeg vun der Police opgekläert, nodeems zwou Fraen zu Gaasperech a méi spéit zwee Männer an der Groussgaass festgeholl goufen.
Update: 08.05.2026 12:06
© Maxime Gonzales/ RTL Archiv

D'Police hat en Donneschdeg e puer Asätz wéinst Déifställ am ganze Land. Dobäi goufen ënner anerem zwee Iwwerfäll op Butteker an der Stad opgekläert, wärend och a verschiddene Fäll vun Abréch an Autoen ermëttelt gëtt. Parallel dozou huet d'Police eng Verkéierskontroll am Kader vun der nohalteger Mobilitéit duerchgefouert.

Déifställ uechter d'Land

En Donneschdegmëtteg gouf en Déifstall an engem Geschäft zu Gaasperech gemellt. Éischten Informatiounen no haten zwou Frae verschidde Kleedungsstécker geklaut. Déi Verdächteg konnte kuerz drop vun enger Policepatrull ugetraff a fir weider Ënnersichungen op de Policebüro bruecht ginn.

Méi spéit de selwechten Nomëtteg gouf en aneren Déifstall an der Stater Groussgaass gemellt. Do soll e Mann zesumme mat engem Kompliz e Polo aus engem Buttek geklaut hunn. Och si konnte vun der Police ugetraff an op de Policebüro bruecht ginn.

A béide Fäll gouf e Protokoll erstallt.

Zu Schengen ass dann e Mëttwochnomëtteg an en Auto agebrach ginn. Dem éischte Bilan no huet den Täter eng Fënster ageschloen, den Auto duerchsicht an eng Poche geklaut. Op der Aire de Capellen huet sech e Freideg de Moien en onbekannten Täter Zougang zu engem Camion verschaaft a verschidde Pallette mat Produite geklaut.

Och an dësen zwee Fäll leeft d'Enquête.

Verkéierskontrollen

Donieft huet d'Police de 7. Mee Verkéierskontrolle mam Schwéierpunkt "Mobilité douce" zu Diddeleng an zu Beetebuerg organiséiert. Kontrolléiert gouf ënner anerem an der Rue G.-D. Charlotte, an der Rue de l'Abattoir an op der Route de Luxembourg zu Diddeleng, souwéi och beim Parc Jacquinot a bei der Gare zu Beetebuerg.

Am Ganze goufen 21 Persoune kontrolléiert. A siwe Fäll goufe Verstéiss géint de Code de la route festgestallt. A sechs Fäll hunn d'Besëtzer op hiert Fortbeweegungsmëttel fräiwëlleg ofginn, an engem Fall gouf et op Uerder vum Parquet saiséiert.

Am meeschte gelies
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Eltere vum Emran schwätze viru Geriicht
“Et sollt e schéinen Dag ginn, mee mir sinn ouni den Emran heemgaangen”
Vun RTL-User gefilmt
Méiglechen Tornado bei Nidderpallen entpoppt sech als "Funnel cloud"
3
Reprochë vun net korrektem Verhalen am Déngscht
Dräi Poliziste musse sech weiderhi veräntwerten
Basketballfederatioun
Ännerung vun Auslänner-Reegel, Samy Picard hält nom Summer als President op
Fotoen
4
Weider News
Xavier Bettel reagéiert op Bréif vu Fernand Kartheiser
"Ier et Verhandlunge ginn, muss et eng Volontéit fir Fridde gi vu russescher Säit"
0
Diskussioun an der Chamber
Luc Emering warnt viru "struktureller Kris" fir Lëtzebuerger Landwirtschaft
Audio
0
Zanter dem 7. Mee
Rumänesch Poliziste patrulléieren zesumme mat Lëtzebuergesche Kolleegen
Geschitt am Dezember 2025
Police lancéiert Zeienopruff wéinst Déifstall zu Rodange
Feierdag vum 9. Mee
Kritik vu Gewerkschaftsunioun, well vill Betriber awer dierfen op hunn dëse Samschdeg
3
Wéinst Feieralarm
Den Tunnel Stafelter op der A7 gouf a béid Richtunge gespaart, ass mëttlerweil awer nees op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.