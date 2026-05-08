RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Xavier Bettel reagéiert op Bréif vu Fernand Kartheiser"Ier et Verhandlunge ginn, muss et eng Volontéit fir Fridde gi vu russescher Säit"

Céline Eischen
Esou reagéiert den Ausseminister Xavier Bettel op ee Bréif vum ADR-Europadeputéierte Fernand Kartheiser.
Update: 08.05.2026 12:59
© RTL

"Den Här Kartheiser ass net mäi Porte-Parole, a mir soen et kloer: Ier et Verhandlunge ginn, muss et eng Volontéit fir Fridde gi vu russescher Säit, an déi ass am Moment net do", esou reagéiert den Ausseminister Xavier Bettel op ee Bréif vum ADR-Europadeputéierte Fernand Kartheiser. Dësen hat jo alleguerten d'EU-Parlamentarier ugeschriwwen an op eng Rees a Russland invitéiert. Dat huet Politico en Donneschdeg de Moie gemellt. De Fernand Kartheiser ass jo bekannt fir seng Proximitéit zu Russland, a steet dowéinst och reegelméisseg an der Kritik. Wéinst Reesen a Russland an Echange mat russesche Politiker ass den ADR-Politiker dann och aus senger Fraktioun am EU-Parlament ausgeschloss ginn. 

Op de St. Petersburg Economic Forum
Fernand Kartheiser probéiert, EU-Parlamentarier fir Rees a Russland ze rekrutéieren

A sengem Bréif un d'EU-Parlamentarier huet hien ënnert anerem uginn, datt Länner wéi d'Belsch an och Lëtzebuerg Gespréicher mat Russland géife fuerderen. Do drop reagéiert de Xavier Bettel esou: 

"Da muss ee fir d'éischt eng bonne volonté op d'mannst vu russescher Säit weisen, dass och e Wonsch do ass, fir Fridden ze kréien. Am Moment huet een null null null Unzeechnen, dass dat och de Wonsch vu Russland ass. Dat heescht, dass een elo géif op Moskau pilgeren, éischtens ouni Mandat, an dat virun allem ouni Demande och souguer vun ukrainescher Säit, géif ech total deplacéiert fannen, och vu menger Säit."

Op Nofro hin hunn déi aner 5 Lëtzebuerger EU-Deputéiert preziséiert, datt si d'Schreiwes vum Fernand Kartheiser bewosst ignoréiert hunn. 

Am meeschte gelies
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Eltere vum Emran schwätze viru Geriicht
“Et sollt e schéinen Dag ginn, mee mir sinn ouni den Emran heemgaangen”
Vun RTL-User gefilmt
Méiglechen Tornado bei Nidderpallen entpoppt sech als "Funnel cloud"
3
Reprochë vun net korrektem Verhalen am Déngscht
Dräi Poliziste musse sech weiderhi veräntwerten
Basketballfederatioun
Ännerung vun Auslänner-Reegel, Samy Picard hält nom Summer als President op
Fotoen
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Diskussioun an der Chamber
Luc Emering warnt viru "struktureller Kris" fir Lëtzebuerger Landwirtschaft
Audio
0
Zanter dem 7. Mee
Rumänesch Poliziste patrulléieren zesumme mat Lëtzebuergesche Kolleegen
Ermëttlung erfollegräich
Police kläert zwee Iwwerfäll an der Stad op
Geschitt am Dezember 2025
Police lancéiert Zeienopruff wéinst Déifstall zu Rodange
Feierdag vum 9. Mee
Kritik vu Gewerkschaftsunioun, well vill Betriber awer dierfen op hunn dëse Samschdeg
3
Wéinst Feieralarm
Den Tunnel Stafelter op der A7 gouf a béid Richtunge gespaart, ass mëttlerweil awer nees op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.