RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Konferenz iwwer sexuellen Abus2 bis 3 Kanner an enger Klass sinn Affer vu sexuellem Mëssbrauch

Julie Thilges
Am Lycée des Arts et Métiers gouf eng Konferenz organiséiert, fir Jonker iwwer sexuelle Mëssbrauch opzeklären. Eng Betraffen an de Procureur hunn d'Schüler sensibiliséiert.
Update: 16.04.2026 17:00
Konferenz iwwer sexuelle Mëssbrauch
Am Lycée des Arts et Métiers gouf eng Konferenz organiséiert, fir d'Schüler zum Thema sexuelle Mëssbrauch ze sensibiliséieren.

Eent vu véier Meedercher an ee vun aacht Jonge ginn am Laf vun hirem Liewe sexuell mëssbraucht. Dat entsprécht zwee bis dräi Kanner an enger Klass.

Genee op dës Realitéit sollt eng Konferenz am Lycée des Arts et Métiers opmierksam maachen. D’Zil: Jonker fréi ze sensibiliséieren an hinnen déi néideg Mëttel ginn, fir esou Situatiounen ze erkennen an ze reagéieren.

“E Kand huet weder d’Maturitéit nach de Recul, fir ze erkennen, dass et en Abus ass”, huet d’Dr. Mary Faltz erkläert. Dofir wier et wichteg, Kanner esou fréi wéi méiglech ze sensibiliséieren, souguer schonn an der Crèche.

Eng Geschicht, déi markéiert

D’Mary Faltz huet op der Konferenz hir eege Geschicht erzielt. Si gouf als Kand wärend 16 Joer vun hirem Papp mëssbraucht. Eréischt no all deene Joren huet si dat gemellt. Als Kand hätt si d’Situatioun net verstanen.
Fir vill Schüler war et impressionnant, enger Persoun vis-à-vis ze sëtzen, déi esou eppes erlieft huet an hir Geschicht deelt. D’psychologesch Konsequenze vum Mëssbrauch goufen dobäi besonnesch däitlech.

Täter meeschtens aus dem Bekanntekrees

Eng wichteg Erkenntnis: A ronn 90 Prozent vun de Fäll kënnt den Täter aus dem Bekanntekrees. Dofir misst een ëmmer am Austausch matenee bleiwen an openeen oppassen. Besonnesch Opmierksamkeet soll een och deene Kanner schenken, déi no baussen “ze perfekt“ wierken, well dës dacks hir Problemer verstoppen.

De Procureur d’Etat David Lentz huet erkläert, datt d’Zuelen zu Lëtzebuerg relativ héich sinn. Dat géif awer och weisen, datt vill gemellt gëtt, an dat wier eng positiv Entwécklung.

D’Strofe fir Täter kënne jee no Fall bis zu 30 Joer Prisong goen. Fir hien ass kloer: D’Konsequenze fir d’Affer sinn dacks méi laangfristeg.

Wichteg Ulafstelle fir Affer

Vill jonk Affer wëssen net, u wie si sech kënne wenden. Zu Lëtzebuerg ginn et dofir dräi wichteg Ulafstellen:

- de Centre National pour victimes de la violence (CNVV)
- d’Unité médico-légale UMEDO
- de Service central d’assistance sociale (SCAS)

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.