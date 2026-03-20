Enn Februar waren zu Lëtzebuerg 21.038 Persoune bei der ADEM ageschriwwen, also offiziell op der Sich no enger Aarbecht. Dat ass eng Hausse vun 8,1 % am Verglach mam Joer virdrun.
De Chômage-Taux bleift awer stabel mat 6,3 %.
D’Hausse vum Chômage op ee Joer gekuckt betrëfft virun allem méi héich qualifizéiert Leit. Hei si 16 Prozent méi op der Sich no enger Aarbechtsplaz. Bei de Beruffer sinn d’Hausse am Secteur vum Sekretariat, der Informatik an der Comptabilitéit am däitlechsten.
Am Februar ware bei der ADEM 3.371 nei fräi Plaze gemellt. Dat sinn der 3,2 Prozent manner wéi zejoert ëm dës Zäit. De Gesamtstok vun den disponibelen Offeren um Enn vum leschte Mount louch bei 6.810 Plazen (-5,4 %).