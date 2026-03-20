RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

8,1% méi wéi virun engem Joer21.038 Leit sinn aktuell op der Sich no enger Aarbecht

RTL Lëtzebuerg
Obwuel et eng Hausse bei de Leit, déi eng Schaff sichen, gëtt, bleift den Taux vum Chômage awer stabel.
Update: 20.03.2026 12:16
© Domingos Oliveira

Enn Februar waren zu Lëtzebuerg 21.038 Persoune bei der ADEM ageschriwwen, also offiziell op der Sich no enger Aarbecht. Dat ass eng Hausse vun 8,1 % am Verglach mam Joer virdrun.
De Chômage-Taux bleift awer stabel mat 6,3 %.

D’Hausse vum Chômage op ee Joer gekuckt betrëfft virun allem méi héich qualifizéiert Leit. Hei si 16 Prozent méi op der Sich no enger Aarbechtsplaz. Bei de Beruffer sinn d’Hausse am Secteur vum Sekretariat, der Informatik an der Comptabilitéit am däitlechsten.

PDF: Chômagetaux vum 20. Mäerz 2026

Am Februar ware bei der ADEM 3.371 nei fräi Plaze gemellt. Dat sinn der 3,2 Prozent manner wéi zejoert ëm dës Zäit. De Gesamtstok vun den disponibelen Offeren um Enn vum leschte Mount louch bei 6.810 Plazen (-5,4 %).

© RTL Grafik

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.