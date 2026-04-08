RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDIS-BulletinSiwe Blesséierter bei fënnef Accidenter e Mëttwochmëtteg

RTL Lëtzebuerg
D'Rettungsekippe vum CGDIS haten e Mëttwoch de Mëtteg nawell genuch ze dinn. Bei fënnef Accidenter goufen am Ganze siwe Leit blesséiert.
Update: 08.04.2026 17:52
© Laurent Weber

Zu Haassel an der Lëtzebuerger Strooss hat et géint 12.27 Auer tëscht zwee Autoe gerabbelt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vun Duelem, Weiler zum Tuer an aus der Stad versuergt.

Ee weidere Blesséierte gouf et kuerz viru 16 Auer zu Diddeleng an der Avenue Grande-Duchesse Charlotte, wéi eng Persoun ugestouss gouf. Hei waren d’Rettungsekippe vun Diddeleng am Asaz.

Op der A1 Richtung Tréier tëscht dem Tunnel Houwald an dem Iergäertchen gouf et dann nach eng Kollisioun géint 16.40 Auer. Hei goufen zwou Persoune blesséiert. Op der Plaz waren d’Stater Pompjeeën an Ambulancieren.

E weideren Asaz fir d’Stater Rettungsekippe gouf et dann nach géint 16.44 Auer op der RN11 tëscht Dummeldeng an dem Waldhaff. Och hei gouf eng Persoun bei enger Kollisioun tëscht zwee Autoe verwonnt.

Zwou weider Persoune goufe géint 16.46 Auer blesséiert, wéi am Tunnel Biff zu Nidderkäerjeng zwee Autoen net laanschtenee koumen. Hei waren d’Pompjeeë vu Käerjeng a vu Péiteng op der Plaz, grad ewéi d’Ambulanciere vun Esch an dem Zenter SaDiff.

Am meeschte gelies
Strooss vun Hormuz geet nees op
USA an Iran iwwer Wafferou vun zwou Wochen eens ginn
34
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Video
45
Echec vu sozialem Projet mat der Fondation pour l’accès au logement
Famill mat dräi Kanner verléiert hiert Doheem
Audio
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
1
"Ech géing léien, wann ech géif soen, dass ee Stär keen Zil ass"
De Victor Thill ass dat neit Gesiicht an der Lëtzebuerger Gastronomie
Video
3
Weider News
Ouschterwekeend an der Stad
Luxembourg City Tourist Office mat positivem Bilan
Video
Fotoen
0
An engem Buttek zu Nidderkäerjeng
Mann gëtt beim Klauen erwëscht a menacéiert Sécherheetsbeamten
Tëscht 1. Abrëll 2025 an 22. Mäerz 2026
Bal 6.000 Avertissements taxés wéinst Handy um Steier
"Keng Panik, awer Beonrouegung"
Hausse vun Energiepräisser belaascht d'Transportindustrie
Audio
Fotoen
1
Vandalismus an der Schoul vu Rued-Sir
"Et ass ee schockéiert. Et feelen engem d'Wierder"
Video
Fotoen
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
Auto saiséiert, Chauffer net ugetraff
An der Nuecht op e Mëttwoch koum et zu enger Course-poursuite duerch Iechternach
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.