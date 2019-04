Toxikomanie an e Kand kréien, dat ze meeschteren ass e ganz groussen Challenge.

De Wee aus der Ofhängegkeet a fir säi Puppelchen alles ze änneren, ënnerstëtzen hei zu Lëtzebuerg ënnerschiddlech Servicer. Si hëllefe Fraen, wa se erwaarden an hire Bëbee wëllen halen.

Am grousse Magazin-Reportage vum Mëttwoch den Owend geet et ëm dëse spezifeschen Encadrement. D‘Mataarbechter vum "Service Parentalitié" vun der Fondatioun Jugend- an Drogenhëllef sinn an deem Fall déi éischt Adress fir schwanger ofhängeg Fraen. 2017 hate si 10 Schwangerschafte betreit, et gouf awer och scho Jore mat 25 Fäll.

Viru 15 Joer goufe si gegrënnt, well et ëmmer méi esou Fäll am Land gouf. Dacks ass et am Methadon-Programm, wann déi Concernéiert lues a lues erëm méi e gereegelt Liewe féieren, dass op eemol e Puppelchen ënnerwee ass. Déi wichteg Aarbecht vun de Psychologen an Assistent-socialle vun der JDH gëtt an der Stater Maternité completéiert - eng Collaboratioun, déi gutt funktionéiert. Och si gesi vill positiv Resultater. Scho virun der Gebuert gëtt dëse wuel wichtegste Projet vum Liewe preparéiert, an nom Accouchement geet déi spezifesch Betreiung weider. Dann op der sougenannter "Känguru-Statioun". Dës Bëbeeë maachen och net ëmmer en Drogenentzuch mat.

Klappt d'Zesummenaarbecht mat der Mamm net, muss natierlech agegraff ginn. Reegelméisseg musse Puppelcher placéiert ginn. D’lescht Joer war dat an der Maternité fënnef Mol de Fall. Dacks eng schwiereg Entscheedung fir d’Dokteren, mä d'Wuel vum Kand ass natierlech zu all Zäitpunkt dat Wichtegst! Et gëtt awer och vill Happyenden, wou d’Fraen respektiv Koppelen d'Kéier kréien an de Bëbee bei der Mamm ka grouss ginn.

Wéi een esou eng speziell Situatioun erlieft, erzielt am Reportage eng Mamm, déi et erlieft huet. Verständlecherweis wollt si anonym bleiwen, fir sech an hiert d'Kand ze schützen. De Wee zréck an en "normaalt" Liewen ass allze dacks och schwéier, well d'Vergaangenheet een erëm anhëlt an d'Gesellschaft ee séier als Ex-Junkie ofstempelt an domat och d'Kand et ganz schwéier kritt.

Nom Reportage gesitt Dir nach en Interview mam Jean-Nico Pierre, dem Direkter vun der Fondatioun Jugend an Drogenhëllef.