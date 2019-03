D'selwecht wéi am ëffentlechen Déngscht, sollen an Zukunft och d'Salariéen aus dem Privatsecteur d'Méiglechkeet hunn d'Aarbechtszäit ze spueren.

Am ëffentlechen Déngscht funktionéiert dëse System schonn. Et war de fréieren Aarbechtsminister Nicolas Schmit, deen d'Initiative geholl hat, d'Zäitspuerkonten och am Privatsecteur anzeféieren. Éier hien am Juni zejoert de Gesetzprojet deposéiert hat, goufen et eng sëllechen Diskussioune mat de Sozialpartner. Besonnesch d'Patronat steet dëser Demarche éischter skeptesch géintiwwer. D'selwecht wéi am ëffentlechen Déngscht sollen an Zukunft och d'Salariéen aus dem Privatsecteur d'Méiglechkeet hunn d'Aarbechtszäit ze spueren. Op dësen Zäitspuerkont kënne souwuel Iwwerstonnen wéi awer och Congésdeeg souzesoen abezuelt an zu engem spéideren Zäitpunkt erageholl ginn. Maximal sinn dat 1.800 Stonnen. D'Salariéen kënne fräiwëlleg op dëst Instrument zeréckgräifen, et ass deemno keng Obligatioun.



En Dënschdeg de Mëtteg gëtt deemno an der Chamber iwwert dëse Gesetzesprojet ofgestëmmt. Et ass dee véierten a leschte Punkt um Ordre du Jour. Rapporter ass den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten.

VIDEO: Punkt fir Punkt iwwert d'Zäitspuerkonten No der Fonction Public kritt och de Privatsecteur elo e Gesetz, dat nach virun der Summervakanz soll gestëmmt ginn.

Den Optakt vun der Sëtzung en Dënschdeg de Mëtteg mécht een Hommage un de verstuerwene fréieren Deputéierten Benny Berg.

Um Programm steet och eng Froestonn un d'Regierung an op Demande vun der CSV gëtt sech mat der Fro beschäftegt, wéi vill Logementer de Fonds du Logement zanter der Reform vum établissement public op de Marché bruecht huet.