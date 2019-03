Nom Motto "Friday's for Future" mobiliséiere sech dëse Freideg d'Schüler weltwäit a manifestéieren, fir e méi séiert Anhale vun de Klimaziler.

Et misste sech endlech déi richteg Aktioune géint de Klimawandel duerchsetzen. Et hätt een elo laang genuch nogekuckt, Léisungen a Fakten wiere bekannt, mä nach ëmmer géif näischt passéieren. Déi gesate Klimaziler bis 2050 wieren ze spéit, elo scho misst sech a Saache Klimaschutz eppes doen. Dat ass d'Kärausso hannert dem weltwäite Schüler-Streik.

An d'Liewe geruff huet déi weltwäit Aktioun déi 16 Joer jonk Schwedin Greta Thunberg, déi am Kader vum Weltfraendag an hirer Heemecht zur wichtegster Fra vum Joer ausgeruff gouf.

Schonn am August 2018 huet déi jonk Aktivistin zu Stockholm virum Parlament fir e méi staarke Klimaschutz demonstréiert. Wochelaang souz déi Jugendlech virum Parlament, bis am September e Freidesstreik draus gouf. Vill aner Klima-Aktiviste sinn hirem Beispill nogaangen a séier gouf mat Hëllef vun de sozialen Netzwierker d'Initiativ #FridaysForFuture" an d'Liewe geruff. Iwwer WhatsApp, Instagram, etc hu sech d'Schüler iwwerall op der Welt matenee vernetzt an dausende Schüler goufen zum Streik inspiréiert.

Fir dëse 15. Mäerz sinn iwwer 850 Protester an iwwer 40 Länner geplangt. Eleng bei eisem däitschen Noper si ronn 120 Stied bedeelegt. Zu Lëtzebuerg ginn iwwer 10.000 Schüler um Glacis erwaart.

Iwwer d'Plattform "Youth fir Climate" hu sech d'Schüler hei am Land mobiliséiert. Ënnerstëtzt gëtt e vun all de Jugendparteien ausser Adrenalin an d’jonk Kommunisten. A Punkto Sécherheet fille sech d'Schüler awer e bësse eleng gelooss. Dat huet een an der RTL-Emissioun "Kloertext" e Mëttwoch den Owend eraushéieren. Op Nofro, wéi een déi sëlleche Schüler op de Glacis bekéim, hätt et just geheescht, se sollen op den ëffentlechen Transport zeréckgräifen an um Trëttoir bleiwen, wa se zu Fouss ginn. Op nationalem Plang hätt ee den Accord kritt, fir vum Glacis aus ze streiken, fir dann awer ze soen, kuckt selwer nom Transport fir dohin, fannen d'Schüler irresponsabel.

KLOERTEXT AM REPLAY: Schüler streike fir de Klima

Bei der Police nogefrot, krute mer verséchert, dass, wéi bei all Manifestatioun an esou engem Ausmooss, d'Police präsent ass. Et hätt ee sech och mat den Organisateure vum Klima-Streik ofgeschwat a Punkto Oflaf. Nach virum Ufank vun der Mobilisatioun um 12 Auer um Glacis, ginn d'Stroosse ronderëm geséchert, respektiv gespaart.

De Cortège, dee sech um 12.30 Auer an Direktioun Knuedler beweegt, gëtt vu Patrullen eskortéiert. Och do ginn déi concernéiert Stroossen, wéi d'Avenue Porte Neuve an d'Grand-Rue fir den Trafic gespaart. Deen Ament muss een also och mat Problemer a Verkéier rechnen an dës Plazen am beschten komplett evitéieren.

Op Nofro: Zuch- a Busverbindunge gi verstäerkt

Nodeems d'Schüler e Mëttwoch an der RTL-Emissioun "Kloertext" kritiséiert hunn, sech a Punkto Sécherheet e bëssen am Stach gelooss ze fillen, huet RTL am Mobilitéitsministère nogehaakt.

D'Zuchverbindunge ginn e Freideg de Moie verstäerkt an d'Buslinne verduebelt, fir d’Schülerinnen a Schüler op de Klimamarsch ze bréngen. Verstäerkt ginn d’Transportcapacitéiten iwwerall do, wou Lycéeë sinn. Fräi kréien d’Schüler e Freideg de Moien um 10 Auer, Treffpunkt ass de Glacis um Lampertsbierg an de Cortège geet dann ëm 12 Auer duerch d’Stad op de Knuedler.

De geneeën Dispositif, fir den Transport ze verstäerken, gëtt am Moment nach finaliséiert, mä soll am Laf vum Dag kommunizéiert ginn.

Infoen vun der Std Lëtzebuerg