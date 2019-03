Dat ass de Sujet e Mëttwoch den Owend beim Caroline Mart op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

D'Haus brennt! Esou huet déi jonk schwedesch Klima-Aktivistin Greta Thunberg d'Politiker opgefuerdert, endlech richteg Aktioune géint de Klimawandel duerchzesetzen. Weltwäit streiken hirem Beispill no Schüler nom Motto Friday's for Future. Dëse Freiden och zu Lëtzebuerg. Wéi grouss ass d'Mobilisatioun bei ons, wat wëllen ons Jonk? Si zielen et ons!

"Ech kréien gesot, ech sollt dach an d'Schoul goen a léieren, fir eng Klimafuerscherin ze ginn a Léisungen ze fannen – mä wéi e Sënn mécht dat: D'Léisungen an d'Fakte si laang bekannt, mir musse einfach endlech radikal Changementer ugoen."

En Zitat vun der schwedescher Klima-Aktivistin Greta Thunberg, déi 16 Joer Jonk Schülerin huet mat hirer Aktioun Fridays for Future Honnertdausende vu Jonken uechtert d'Welt inspiréiert fir Schoulstreiken. Dëse Freideg, de 15. Mäerz ass eng weltwäit Mobilisatioun, a 40 Länner. Och hei zu Lëtzebuerg gëtt da gestreikt.

Wat wëllen déi Jonk? Wat sinn d'Haaptfuederungen, wéi si si organiséiert, ass dëst fir si eng laangfristeg Beweegung, wéi dramatesch schätze si d'Situatioun an a wat hale si vun den Aktioune fir de Klimaschutz vun dëser Regierung? Ëmgedréint: Wéi sinn d'Reaktioune vu Politiker oder Enseignanten, ginn déi Jonk iwwerhaapt eescht geholl an hirem Uleies?

Doriwwer gëtt eng Stonn laang diskutéiert mat dësen Invitéen.

D'Invitéen

Karma Katena (17)

Lycée Classique Dikrech, Youth for Climate

Scho méi laang engagéiert am Kampf géint de Klimawandel

Elie Sinner (15)

Lycée Ermesinde, Youth for Climate

War och schonn zu Paräis bei engem Klimastreik derbäi

Moritz Ruhstaller (18)

Lycée Michel Rodange, Youth for Climate

Member vun där Plattform, déi de Streik zu Lëtzebuerg eegestänneg organiséiert

Pierre Weimerskirch

RTL-Journalist

Huet sech ënnert anerem op Ëmweltdossiere spezialiséiert a fir RTL och d'Klimakonferenze vu Paräis oder Kattowitz a Polen couvréiert huet

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.