Duerchschnëttlech dauert et 3 Joer bis eng passend Spender-Nier am Eurotransplantraum fonnt gëtt.

Am Joer 2018 haten 23 Residenten aus Lëtzebuerg d’Chance, e passend Organ transplantéiert ze kréien. Dat allerdéngs am Ausland, well zënter 2010 gi keng Transplantatioune méi hei am Land duerchgefouert. Den Dr. Lamy huet 1980 déi éischten Nierentransplantatioun zu Lëtzebuerg gemaach. Bis zu senger Pensioun waren et am ganzen 184 därer Operatiounen.

D’Thema Organspend ass zu Lëtzebuerg an der Gesellschaft nach ëmmer en Tabu. Zënter Jore féiere verschidden Associatioune Sensibiliséierungscampagnen duerch a verdeele Spenderpäss "Passport de vie". De Jos Buerg, President vu Protransplant a.s.b.l. schätzt, dass eng 40% vun de Lëtzebuerger esou e Pass am Portmonni hunn.

Zur Organspend kann et allerdéngs just am Fall vum Hirdout kommen. Wat statistesch gesi bei ca. 50 vun enger Millioun Leit de Fall ass, bedeit fir Lëtzebuerg 25-30 Persounen d’Joer. D’lescht Joer wieren et 11 potentiell Donneuren hei am Land ginn, weess de Jorge De Sousa, ee vun den Responsabele bei Luxembourg Transplant fir d’Koordinatioun vun den Transplantatiounen. Allerdéngs koum et a 4 Fäll net zu Organspenden, well d’Persoun oder d’Famill sech dogéint entscheet hunn. Duerch dës Organspender konnt Lëtzebuerg 21 Organer an den Eurotransplantraum ofginn.